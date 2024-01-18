https://ria.ru/20240118/samara-1922028575.html
Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена
Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена - РИА Новости, 18.01.2024
Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена
Спасатели МЧС при помощи специальной техники освободили из снежного плена на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Самарской области 13 грузовых автомобилей,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:35
2024-01-18T11:35
2024-01-18T12:04
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС при помощи специальной техники освободили из снежного плена на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Самарской области 13 грузовых автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Подразделение Волжского спасательного центра работает на участке автодороги "Нефтегорск – Старая Таволжанка" в Алексеевском районе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спецтехника проводит расчистку дороги, из снежного плена освобождены 13 грузовых автомобилей. Ограничение движения для всех транспортных средств, включая автобусы, продлено из-за непогоды на восьми участках автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал".
https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html
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самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена
МЧС: в Самарской области из снежного плена освободили 13 грузовых автомобилей
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС при помощи специальной техники освободили из снежного плена на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Самарской области 13 грузовых автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Подразделение Волжского спасательного центра работает на участке автодороги "Нефтегорск – Старая Таволжанка" в Алексеевском районе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спецтехника проводит расчистку дороги, из снежного плена освобождены 13 грузовых автомобилей.
Ограничение движения для всех транспортных средств, включая автобусы, продлено из-за непогоды на восьми участках автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал".
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