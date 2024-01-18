https://ria.ru/20240118/samara-1922028575.html

Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена

Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена - РИА Новости, 18.01.2024

Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена

Спасатели МЧС при помощи специальной техники освободили из снежного плена на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Самарской области 13 грузовых автомобилей,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:35

2024-01-18T11:35

2024-01-18T12:04

самара

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС при помощи специальной техники освободили из снежного плена на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Самарской области 13 грузовых автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Подразделение Волжского спасательного центра работает на участке автодороги "Нефтегорск – Старая Таволжанка" в Алексеевском районе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спецтехника проводит расчистку дороги, из снежного плена освобождены 13 грузовых автомобилей. Ограничение движения для всех транспортных средств, включая автобусы, продлено из-за непогоды на восьми участках автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал".

https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html

самара

самарская область

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самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)