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РЖД запускают два новых круиза на "Поездах Деда Мороза"

РЖД запускают два новых круиза на "Поездах Деда Мороза" - РИА Новости, 18.01.2024

РЖД запускают два новых круиза на "Поездах Деда Мороза"

РЖД презентовали два новых туристических железнодорожных маршрута в Карелию и Мурманскую область, по ним поедут составы, в которые включены вагоны из "Поезда... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:17

2024-01-18T17:17

2024-01-18T17:17

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. РЖД презентовали два новых туристических железнодорожных маршрута в Карелию и Мурманскую область, по ним поедут составы, в которые включены вагоны из "Поезда Деда Мороза", представляющие собой отель на колесах, передает корреспондент РИА Новости. Это так называемые круговые железнодорожные туристические маршруты – то есть поезд отправляется из Москвы, проезжает через ряд городов и вновь возвращается в Москву. Оба состава будут ходить раз в неделю с Ленинградского вокзала Москвы. Один из них – №932 "К северному сиянию на Поезде Деда Мороза" Москва – Петрозаводск – Мурманск – Сортавала – Москва – будет курсировать с 31 января по 2 сентября по средам. Второй – №930 "В Карелию на Поезде Деда Мороза" Москва – Петрозаводск – Сортавала – Петрозаводск – Москва – со 2 февраля по 13 сентября по пятницам. "В качестве отеля на колесах будут использоваться вагоны "Поезда Деда Мороза", в которых есть все необходимое для комфортного путешествия", – говорится в материалах. Туристы будут ночью ехать в поезде-отеле между городами, а днем осматривать достопримечательности. Это, считают организаторы, сэкономит время и деньги, а также даст возможность посетить не только красивейшие города Карелии и Русского Севера, но и заповедные уголки, куда сложно попасть на других видах транспорта. В рамках путешествия туристы увидят уникальную природу Карелии и Заполярья и знаменитый ледокол "Ленин", встретят рассвет на берегу Онежского озера, побывают на краю земли в поселке Териберка, посетят экспозицию "Поезда Деда Мороза" и горный парк "Рускеала", а также попробуют блюда арктической и карельской кухонь. Стоимость проезда по круговому маршруту на поезде "К северному сиянию на Поезде Деда Мороза" – от 25 тысяч рублей, "В Карелию на Поезде Деда Мороза" – от 8,7 тысячи рублей. В стоимость билета входит комплект постельного белья (в том числе банное полотенце), дорожный набор, а также депозит, на который пассажиры могут приобрести блюда из меню вагона-ресторана (завтраки). Билеты на эти два поезда уже продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.

https://ria.ru/20240112/vagony-1920988515.html

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