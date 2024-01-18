https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html
Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков
Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков - РИА Новости, 18.01.2024
Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков
Россия даст зеркальный ответ в случае конфискации ее активов западными странами, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:02
2024-01-18T10:02
2024-01-18T10:50
в мире
экономика
россия
москва
сергей рябков
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия даст зеркальный ответ в случае конфискации ее активов западными странами, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков."Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам", — указал замглавы МИД.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва не ожидает от своих западных противников каких-либо здравых действий или шагов, которые продемонстрировали бы минимальное понимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестирование попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
https://ria.ru/20240116/aktivy-1921636786.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04db081b3795c125b0c8f81b4d29fd2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, москва, сергей рябков, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Россия, Москва, Сергей Рябков, Санкции в отношении России
Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков
Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы