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В Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск за угрозы Крыму - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/rozysk-1922048864.html
В Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск за угрозы Крыму
В Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск за угрозы Крыму - РИА Новости, 18.01.2024
В Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск за угрозы Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в международный розыск бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:26
2024-01-18T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в международный розыск бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, выступившего за нанесение ударов по Крыму. Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill. "Считаю, что этого негодяя Бридлава нужно объявить в международный розыск. Он должен быть осужден и отбывать наказание на Колыме", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, подобные заявления в очередной раз подтверждают, что НАТО была сформирована из состава нацистов и их последователей. "Благодаря таким заявлениям видны торчащие уши бенефициаров, спровоцировавших конфликт на Украине и мечтающих чужими руками заполучить реванш за свое поражение во Второй мировой войне. Но они очень просчитались. Россия – страна-победитель - снова уничтожит нацизм, а НАТО с позором окажется на обочине мировой истории", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html
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в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
В Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск за угрозы Крыму

Шеремет призвал объявить экс-главкома НАТО Бридлава в розыск за угрозы Крыму

© AP Photo / Virginia MayoФилипп Бридлав
Филипп Бридлав - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Филипп Бридлав. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в международный розыск бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, выступившего за нанесение ударов по Крыму.
Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill.
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"Считаю, что этого негодяя Бридлава нужно объявить в международный розыск. Он должен быть осужден и отбывать наказание на Колыме", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, подобные заявления в очередной раз подтверждают, что НАТО была сформирована из состава нацистов и их последователей.
"Благодаря таким заявлениям видны торчащие уши бенефициаров, спровоцировавших конфликт на Украине и мечтающих чужими руками заполучить реванш за свое поражение во Второй мировой войне. Но они очень просчитались. Россия – страна-победитель - снова уничтожит нацизм, а НАТО с позором окажется на обочине мировой истории", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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