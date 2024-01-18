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Под контролем России находятся 35 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/rossiya-1922085687.html
Под контролем России находятся 35 населенных пунктов в Харьковской области
Под контролем России находятся 35 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 18.01.2024
Под контролем России находятся 35 населенных пунктов в Харьковской области
Число населенных пунктов в Харьковской области, которые находятся сейчас под контролем России, достигло 35, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:32
2024-01-18T13:32
специальная военная операция на украине
общество
харьковская область
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число населенных пунктов в Харьковской области, которые находятся сейчас под контролем России, достигло 35, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. В сентябре глава обладминистрации Виталий Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 33 населенных пункта. "На данный момент под контролем России находится 35 населенных пунктов", - сообщили РИА Новости в администрации.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920285125.html
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общество, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Харьковская область, Россия
Под контролем России находятся 35 населенных пунктов в Харьковской области

Число населенных пунктов в Харьковской области под контролем России достигло 35

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число населенных пунктов в Харьковской области, которые находятся сейчас под контролем России, достигло 35, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В сентябре глава обладминистрации Виталий Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 33 населенных пункта.
"На данный момент под контролем России находится 35 населенных пунктов", - сообщили РИА Новости в администрации.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоХарьковская областьРоссия
 
 
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