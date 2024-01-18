https://ria.ru/20240118/reshenie-1921962057.html

В РВИО рассказали о решении Переяславской Рады, спасшем русский народ

В РВИО рассказали о решении Переяславской Рады, спасшем русский народ - РИА Новости, 18.01.2024

В РВИО рассказали о решении Переяславской Рады, спасшем русский народ

Решение Переяславской Рады о воссоединении малороссийских земель с Москвой, принятое 370 лет по итогам по сути народного референдума, означало объединение... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T00:27

2024-01-18T00:27

2024-01-18T01:40

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богдан хмельницкий

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Решение Переяславской Рады о воссоединении малороссийских земель с Москвой, принятое 370 лет по итогам по сути народного референдума, означало объединение русского народа и спасение его от гибели и способствовало в дальнейшем подъему и развитию России, это умышленно замалчивают те на Западе и на Украине, кто хочет разделить русских, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Предпосылки к судьбоносному решению Со времен Ивана III Московская Русь ставила вопрос о воссоединении с православными землями, в свое время входившими в Киевскую Русь. Жители этих западных и южных древнерусских земель именовали себя русскими. В XIII-XIV веках украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, а с образованием по Люблинской унии 1569 года Речи Посполитой бывшая Западная и Южная Русь вошли в это единое польско-литовское государство. К XVII веку южнорусское население стало чувствовать на себе возрастающее тройное давление: национальное, социальное и религиозное. Вся совокупность прав и привилегий была у католического польского и литовского шляхетства (дворянства). Польский закон позволял панам даже убивать своих крепостных холопов. Католичество в Речи Посполитой было основной религией, православный русский народ и протестанты подвергались жестким гонениям и принуждению к переходу в католицизм. В таких условиях зародилась национально-религиозная оппозиция русского населения польско-литовскому господству. При этом Москва поддерживала силы недовольных. Ключевую роль в национально-освободительном движении малороссов сыграли запорожские казаки, обладавшие значительными вооружениям. Хотя они считались на службе у короля Речи Посполитой, но часто восставали, когда считали, что их права ущемлены. Нереестровое казачество росло за счет людей, бежавших к Днепру, спасаясь от польского гнета. Речь Посполитая силовым путем пыталась сдерживать активность запорожцев, с трудом подавляя их восстания. Наконец в 1648 году очередное восстание выплеснулось за пределы запорожской казачьей области, охватило всю малороссийскую территорию и по сути превратилось в национально-освободительную войну, знаменем которой стала защита православия. Возглавил борьбу гетман Богдан Хмельницкий. Он имел все основания ненавидеть панов, ведь польский шляхтич в свое время дотла сжег его поместье и засек до смерти 10-летнего сына. В итоге началась новая война казаков с польскими войсками, которая после предательства казаков их тогдашним союзником - крымским ханом закончилась перемирием в 1651 году, оказавшимся лишь передышкой перед главными событиями. В Польше раздавались голоса, требовавшие окончательно покончить с запорожцами. Хмельницкий понимал, что для продолжения борьбы нужен надежный союзник, и не раз посылал гонцов в Москву к царю Алексею Михайловичу с просьбой взять восставшие территории под свою руку. В Москве медлили, потому принятие такого решения означало непременную новую войну с Речью Посполитой, к которой Россия еще не была готова. В 1653 году настал решительный момент. Запорожцы опять воевали с панами, и крымский хан вновь изменил казакам в самый решающий момент. Стал ясно, что без поддержки России выиграть войну с панами и крымцами войска Хмельницкого не имели шансов, и запорожское казачество было бы обречено. В Москве собрали Земский собор, который 1 октября 1653 года принял решение о воссоединении Московской и Южной России. 18 января 1654 года по новому стилю Рада в городе Переяславле, расположенном на левом берегу Днепра недалеко от Киева, также одобрила воссоединение с Москвой. Спасение русского народа "Первое, что надо подчеркнуть, говоря о решении Переяславской Рады в контексте современных событий: в 1654 году совершилось воссоединение двух ветвей разорванного русского народа. Здесь нельзя говорить о том, что, как утверждали советские историки, имело место воссоединение России с Украиной. Ведь такого названия, как Украина, в отношении территории, которая вошла в состав российского государства, тогда не существовало", - сказал Мягков. "И сами запорожцы, казаки Богдана Хмельницкого, люди, жившие тогда на территории, принадлежавшей Речи Посполитой, называли себя русскими людьми и исповедовали православную веру так же, как люди в Московском государстве", - добавил он. Мягков напомнил слова российского историка Василия Ключевского из его "Курса русской истории": "Русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжение второго разорвалась надвое. Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на днепровский юго-запад, чтобы спасти остававшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния". Поэтому надо говорить о том, что 370 лет назад происходило именно спасение русского народа от его фактического уничтожения, подчеркнул Мягков. "Польское крепостное право, позволявшее пускать русских холопов в расход, очень жесткий религиозный гнет – окатоличивание, поставили население юго-западной Руси на грань полного исчезновения. И Москва не могла бросить своих единоверцев, часть своего народа на растерзание", - пояснил научный директор РВИО. Воля всего населения Мягков отметил еще один принципиально важный момент. "Люди, выдающие себя за историков на Западе, на современной Украине, подобные либеральные деятели у нас сознательно замалчивают ключевую вещь – решение в январе 1654-го принимал русский народ, а не лично Богдан Хмельницкий", - подчеркнул собеседник агентства. "Фактически Переяславская Рада была казачьим кругом, на который были приглашены все слои населения - сродни нашему Земскому собору. Богдан Хмельницкий каждого обходил и спрашивал: "Вы за то, чтобы стать под руку Москвы?". По сути дела, это был референдум, который можно сравнить с референдумом о воссоединении с Россией, прошедшим на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2022 года", - сказал Мягков. Богдан Хмельницкий тем самым опирался на волю всего населения территории, которой он управлял, добавил историк. "Это было решение, которое было одобрено абсолютным большинством русского народа того времени. Была одобрена целевая линия на то, что русским суждено жить вместе, что иначе не будет русского народа", - сказал Мягков. Ложь русофобов Кроме того, нынешние псевдоисторики, прежде всего на Западе и на Украине, утверждают, что Богдан Хмельницкий якобы желал независимости казацкого государства под протекторатом Москвы, и что азиатская Москва якобы установила свои порядки и подавила самобытность запорожского казачества, добавил Мягков. "Те, кто в 1990-е годы издавал книги и учебники на деньги западных фондов, например, фонда Сороса (признан нежелательной организацией в РФ - ред.), и сейчас пытаются навесить на Богдана Хмельницкого ярлык человека, которого в Москве якобы обманули, и который имел свой собственный план обособления от Москвы. Делается это для того, чтобы поставить "железный занавес" между нынешними Россией и Украиной, еще больше разделить наш общий народ, попытаться показать, что мы происходим не от одного корня, а представляем собой разные миры", - пояснил Мягков. "Все это абсолютная ложь", - подчеркнул научный директор РВИО. "Наш ученый Лев Гумилев очень серьезно изучал этот вопрос. В своей книге "От Руси к России" он писал: "Ни о какой дискриминации украинцев в составе России не было и речи. Более того, в XVII веке очень сильно возросло интеллектуальное влияние украинцев на население России. Украинские монахи и священники — люди образованные, поднаторевшие в диспутах с католиками, знавшие языки, - высоко ценились московской патриархией", - добавил Мягков. Речь идет о взаимном обогащении и подъеме культуры единого российского государства, подчеркнул научный директор РВИО. "Малороссийская элита становилась элитой российской. Никаких внутренних предпосылок для трений в этом вопросе впоследствии не возникало, а если таковые и имели место, то были инспирированы извне – раздробить единое русское государство хотели Речь Посполитая, затем Австро-Венгрия, потом Германия, а сегодня этого хотят американцы с англичанами, внушившие ложные ценности, ложные русофобские ориентиры тем, кто сейчас живет на Украине, и развязавшие нынешний вооруженный конфликт", - сказал Мягков. "Люди, совершавшие воссоединение 370 лет назад - и запорожские казаки, и московские полки, и царь Алексей Михайлович, - все они были пассионариями. Они строили единое целостное государство с единым народом. В итоге возникла синергия, когда целое становиться больше суммы отдельных частей", - добавил историк. В результате удалось, по сути, изменить всю карту Восточной Европы, отметил Мягков. "После этого алчная, агрессивная Польша, ранее владевшая территориями Малороссии, стала слабеть и, по сути дела, под грузом своих внутренних проблем развалилась в XVIII веке. А Россия вышла на новую ступень развития", - сказал научный директор РВИО.

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Максим Горбачев

россия, украина, богдан хмельницкий, российское военно-историческое общество (рвио), иван iii, василий ключевский, общество