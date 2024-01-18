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На пляже турецкой Антальи обнаружили останки ребенка, пишут СМИ
На пляже турецкой Антальи обнаружили останки ребенка, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
На пляже турецкой Антальи обнаружили останки ребенка, пишут СМИ
Останки ребенка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья спустя менее чем сутки после обнаружения тела взрослого человека на побережье той же провинции,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:08
2024-01-18T16:08
2024-01-18T19:32
в мире
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 18 янв — РИА Новости. Останки ребенка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья спустя менее чем сутки после обнаружения тела взрослого человека на побережье той же провинции, сообщает госагентство Anadolu. "В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около десяти лет", — сообщило агентство.Тело направлено на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти. В среду сообщалось, что сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела.
https://ria.ru/20240118/antalya-1921965621.html
анталья (провинция)
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в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
На пляже турецкой Антальи обнаружили останки ребенка, пишут СМИ
Anadolu: останки ребенка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья