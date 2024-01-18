https://ria.ru/20240118/razblokirovanie-1921977655.html
Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:40
2024-01-18T06:40
2024-01-18T06:40
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем. "Посмотрим", - сказал республиканец, когда в интервью CNN его спросили, будет ли в итоге украинское финансирование одобрено палатой. Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Джонсон дал понять, что, помимо этого, ждет от администрации изложения стратегии действий на Украине, определения конечных целей и обеспечения контроля за выделяемыми средствами. Статус-кво, где все это отсутствует, спикера не устраивает. "Я понимаю важность... финансирования Украины, я понимаю угрозу, которую представляет Владимир Путин для миропорядка, что он может сделать, если его не остановить. Но мы обязаны быть надежными хранителями долларов налогоплательщиков. И я говорю, что статус-кво тут неприемлем. Я думаю, что большое и растущее число американцев понимают, что нужна серьезность в таких вопросах", - сказал он. "Мы не можем тратить миллиарды долларов, не артикулировав ясную стратегию. Я вновь говорил президенту на встрече сегодня (в среду)... что необходимо артикулировать, какова стратегия, какова конечная цель, какой результат мы стараемся получить, как обеспечить подотчетность драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - добавил Джонсон. Он принимал участие во встрече с президентом США Джо Байденом, который собрал лидеров конгресса в попытке сподвигнуть их на выделение средств Украине. Джонсон сказал, что ответов на поставленные вопросы не получил: на встрече все высказывались по очереди, после чего время вышло.
https://ria.ru/20240118/oruzhie-1921976554.html
https://ria.ru/20240118/bayden-1921971079.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, майк джонсон
В мире, Украина, США, Майк Джонсон
Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
Спикер Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем.
"Посмотрим", - сказал республиканец, когда в интервью CNN его спросили, будет ли в итоге украинское финансирование одобрено палатой.
Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева
республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Джонсон дал понять, что, помимо этого, ждет от администрации изложения стратегии действий на Украине, определения конечных целей и обеспечения контроля за выделяемыми средствами. Статус-кво, где все это отсутствует, спикера не устраивает.
В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине
"Я понимаю важность... финансирования Украины, я понимаю угрозу, которую представляет Владимир Путин
для миропорядка, что он может сделать, если его не остановить. Но мы обязаны быть надежными хранителями долларов налогоплательщиков. И я говорю, что статус-кво тут неприемлем. Я думаю, что большое и растущее число американцев понимают, что нужна серьезность в таких вопросах", - сказал он.
"Мы не можем тратить миллиарды долларов, не артикулировав ясную стратегию. Я вновь говорил президенту на встрече сегодня (в среду)... что необходимо артикулировать, какова стратегия, какова конечная цель, какой результат мы стараемся получить, как обеспечить подотчетность драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - добавил Джонсон.
Он принимал участие во встрече с президентом США Джо Байденом
, который собрал лидеров конгресса в попытке сподвигнуть их на выделение средств Украине. Джонсон сказал, что ответов на поставленные вопросы не получил: на встрече все высказывались по очереди, после чего время вышло.
Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"