https://ria.ru/20240118/razblokirovanie-1921977655.html

Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине

Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине - РИА Новости, 18.01.2024

Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:40

2024-01-18T06:40

2024-01-18T06:40

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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем. "Посмотрим", - сказал республиканец, когда в интервью CNN его спросили, будет ли в итоге украинское финансирование одобрено палатой. Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Джонсон дал понять, что, помимо этого, ждет от администрации изложения стратегии действий на Украине, определения конечных целей и обеспечения контроля за выделяемыми средствами. Статус-кво, где все это отсутствует, спикера не устраивает. "Я понимаю важность... финансирования Украины, я понимаю угрозу, которую представляет Владимир Путин для миропорядка, что он может сделать, если его не остановить. Но мы обязаны быть надежными хранителями долларов налогоплательщиков. И я говорю, что статус-кво тут неприемлем. Я думаю, что большое и растущее число американцев понимают, что нужна серьезность в таких вопросах", - сказал он. "Мы не можем тратить миллиарды долларов, не артикулировав ясную стратегию. Я вновь говорил президенту на встрече сегодня (в среду)... что необходимо артикулировать, какова стратегия, какова конечная цель, какой результат мы стараемся получить, как обеспечить подотчетность драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - добавил Джонсон. Он принимал участие во встрече с президентом США Джо Байденом, который собрал лидеров конгресса в попытке сподвигнуть их на выделение средств Украине. Джонсон сказал, что ответов на поставленные вопросы не получил: на встрече все высказывались по очереди, после чего время вышло.

https://ria.ru/20240118/oruzhie-1921976554.html

https://ria.ru/20240118/bayden-1921971079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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