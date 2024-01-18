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Раввин прокомментировал использование некошерных лекарств для иудеев - РИА Новости, 18.01.2024
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12:11 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ravvin-1922044832.html
Раввин прокомментировал использование некошерных лекарств для иудеев
Раввин прокомментировал использование некошерных лекарств для иудеев - РИА Новости, 18.01.2024
Раввин прокомментировал использование некошерных лекарств для иудеев
Иудеи, чьи жизни находятся в опасности из-за тяжелых болезней, могут прибегать практически к любым медицинским препаратам, если нет возможности найти кошерные,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:11
2024-01-18T12:11
россия
александр бородай
федерация еврейских общин россии
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иудеи, чьи жизни находятся в опасности из-за тяжелых болезней, могут прибегать практически к любым медицинским препаратам, если нет возможности найти кошерные, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Ранее сообщалось, что Совет муфтиев России впервые сертифицировал медицинские препараты компании "Герофарм" - инсулины и субстанции, из которых они производятся, как соответствующие нормам халяль (допустимых с точки зрения канонов ислама продуктов и услуг). Производитель сообщил РИА Новости, что сертификат будет действовать до конца 2026 года. "Для спасения людей, жизнь которых находится в опасности из-за болезни, разрешено прибегать практически к любым средствам, если нет возможности найти кошерные. Больной человек, который лечится от недуга, но находится вне опасности, должен предпочесть лекарство со знаком кошерности", - сообщил агентству Борода. Он рассказал, что в странах, где есть еврейские общины, действуют специальные организации, проверяющие различную продукцию на кошерность. В России работает департамент кашрута, его сертификацию имеют уже многие лекарственные средства, добавки из трав и витамины. Глава ФЕОР поделился принципом, которыми руководствуются иудеи в вопросе кошерности лекарств. Если при тяжелой болезни требуется лекарство, в состав которого входит некошерный по своему происхождению элемент, но оно неприятно на вкус и не является пищей, его использование допустимо. "Тот, кто чувствует себя не на все сто, но не нуждается в уходе и может работать, должен пользоваться только кошерными лекарствами и добавками", - еще раз отметил Борода.
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россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, общество
Россия, Александр Бородай, Федерация еврейских общин России, Общество
Раввин прокомментировал использование некошерных лекарств для иудеев

Раввин: болеющие иудеи могут прибегать к любым лекарствам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава Федерации еврейских общин Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иудеи, чьи жизни находятся в опасности из-за тяжелых болезней, могут прибегать практически к любым медицинским препаратам, если нет возможности найти кошерные, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Ранее сообщалось, что Совет муфтиев России впервые сертифицировал медицинские препараты компании "Герофарм" - инсулины и субстанции, из которых они производятся, как соответствующие нормам халяль (допустимых с точки зрения канонов ислама продуктов и услуг). Производитель сообщил РИА Новости, что сертификат будет действовать до конца 2026 года.
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"Для спасения людей, жизнь которых находится в опасности из-за болезни, разрешено прибегать практически к любым средствам, если нет возможности найти кошерные. Больной человек, который лечится от недуга, но находится вне опасности, должен предпочесть лекарство со знаком кошерности", - сообщил агентству Борода.
Он рассказал, что в странах, где есть еврейские общины, действуют специальные организации, проверяющие различную продукцию на кошерность. В России работает департамент кашрута, его сертификацию имеют уже многие лекарственные средства, добавки из трав и витамины.
Глава ФЕОР поделился принципом, которыми руководствуются иудеи в вопросе кошерности лекарств. Если при тяжелой болезни требуется лекарство, в состав которого входит некошерный по своему происхождению элемент, но оно неприятно на вкус и не является пищей, его использование допустимо.
"Тот, кто чувствует себя не на все сто, но не нуждается в уходе и может работать, должен пользоваться только кошерными лекарствами и добавками", - еще раз отметил Борода.
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