https://ria.ru/20240118/rakety-1922120377.html

Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза

Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза - РИА Новости, 18.01.2024

Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:02

2024-01-18T15:02

2024-01-18T15:34

новое оружие россии

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов, сообщили в военном ведомстве.В Минобороны сообщили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ "Радуга", крупном производителе ракет для ВКС и ВМФ. Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров."Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал он.По словам замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая часть этой ракеты тоже серьезно возросла. "Была 450, стала 800", - доложил генерал.В своею очередь глава Минобороны заявил, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было "в достаточном количестве". "У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели - ред.). Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240118/oruzhie-1922121262.html

россия

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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ. 2024-01-18T15:02 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)