https://ria.ru/20240118/rakety-1922120377.html
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза - РИА Новости, 18.01.2024
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза
Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:02
2024-01-18T15:02
2024-01-18T15:34
новое оружие россии
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155945/68/1559456877_0:94:3308:1955_1920x0_80_0_0_13f0af8a4ff3a6937faad813a6dae317.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов, сообщили в военном ведомстве.В Минобороны сообщили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ "Радуга", крупном производителе ракет для ВКС и ВМФ. Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров."Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал он.По словам замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая часть этой ракеты тоже серьезно возросла. "Была 450, стала 800", - доложил генерал.В своею очередь глава Минобороны заявил, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было "в достаточном количестве". "У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели - ред.). Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240118/oruzhie-1922121262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155945/68/1559456877_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e7bf1fbd339008e98e83c6b54ae1118d.jpg
Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-01-18T15:02
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза
Минобороны РФ заявило об увеличении вдвое мощности авиаракеты дальностью 310 км
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов, сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны сообщили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ "Радуга", крупном производителе ракет для ВКС
и ВМФ. Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров.
"Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал он.
По словам замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая часть этой ракеты тоже серьезно возросла. "Была 450, стала 800", - доложил генерал.
В своею очередь глава Минобороны заявил, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было "в достаточном количестве". "У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели - ред.). Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.
Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения