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Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза - РИА Новости, 18.01.2024
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Новое оружие России
 
15:02 18.01.2024 (обновлено: 15:34 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/rakety-1922120377.html
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза - РИА Новости, 18.01.2024
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза
Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:02
2024-01-18T15:34
новое оружие россии
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов, сообщили в военном ведомстве.В Минобороны сообщили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ "Радуга", крупном производителе ракет для ВКС и ВМФ. Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров."Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал он.По словам замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая часть этой ракеты тоже серьезно возросла. "Была 450, стала 800", - доложил генерал.В своею очередь глава Минобороны заявил, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было "в достаточном количестве". "У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели - ред.). Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.
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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза

Минобороны РФ заявило об увеличении вдвое мощности авиаракеты дальностью 310 км

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТехник проверет ракету на самолете
Техник проверет ракету на самолете - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Техник проверет ракету на самолете. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов, сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны сообщили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ "Радуга", крупном производителе ракет для ВКС и ВМФ. Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров.
"Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал он.
По словам замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая часть этой ракеты тоже серьезно возросла. "Была 450, стала 800", - доложил генерал.
В своею очередь глава Минобороны заявил, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было "в достаточном количестве". "У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели - ред.). Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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