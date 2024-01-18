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ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 18.01.2024 (обновлено: 08:22 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/rakety-1921980949.html
ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет
ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет
Утром система ПВО сбила на подлете к Белгороду и Белгородскому району десять украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:37
2024-01-18T08:22
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
безопасность
белгородский район
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Утром система ПВО сбила на подлете к Белгороду и Белгородскому району десять украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале."По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО", — сказал он.По словам губернатора, информации о каких-либо разрушениях пока нет, за исключением выбитых стекол в одном доме в Белгородском районе.Около семи утра в Белгороде объявили о ракетной опасности. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Вскоре сигнал отменили.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html
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белгород, вооруженные силы украины, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

Гладков: ВСУ утром в четверг выпустили по Белгороду 10 ракет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Утром система ПВО сбила на подлете к Белгороду и Белгородскому району десять украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале.
"По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО", — сказал он.
По словам губернатора, информации о каких-либо разрушениях пока нет, за исключением выбитых стекол в одном доме в Белгородском районе.
Около семи утра в Белгороде объявили о ракетной опасности. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Вскоре сигнал отменили.
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В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныБезопасностьБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
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