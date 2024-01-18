https://ria.ru/20240118/rakety-1921980949.html

ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет - РИА Новости, 18.01.2024

ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

Утром система ПВО сбила на подлете к Белгороду и Белгородскому району десять украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:37

2024-01-18T07:37

2024-01-18T08:22

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

безопасность

белгородский район

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Утром система ПВО сбила на подлете к Белгороду и Белгородскому району десять украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале."По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО", — сказал он.По словам губернатора, информации о каких-либо разрушениях пока нет, за исключением выбитых стекол в одном доме в Белгородском районе.Около семи утра в Белгороде объявили о ракетной опасности. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Вскоре сигнал отменили.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

белгород

белгородский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгород, вооруженные силы украины, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, россия