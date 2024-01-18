ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет
Гладков: ВСУ утром в четверг выпустили по Белгороду 10 ракет
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Утром система ПВО сбила на подлете к Белгороду и Белгородскому району десять украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале.
"По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО", — сказал он.
По словам губернатора, информации о каких-либо разрушениях пока нет, за исключением выбитых стекол в одном доме в Белгородском районе.
Около семи утра в Белгороде объявили о ракетной опасности. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Вскоре сигнал отменили.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.