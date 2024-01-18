Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/radikaly-1922018390.html
Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки
Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки - РИА Новости, 18.01.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки ликвидировала порядка 60 радикалов в секторе Газа и в ходе рейдов изъяла большое количество оружия, сообщила в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:03
2024-01-18T11:03
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки ликвидировала порядка 60 радикалов в секторе Газа и в ходе рейдов изъяла большое количество оружия, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Операции ЦАХАЛ в секторе Газа против боевиков и террористической инфраструктуры продолжаются, за минувшие сутки уничтожено около 60 террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 40 боевиков были ликвидированы в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава. В ходе рейдов в разных районах сектора Газа израильские военные обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы, гранатометы и взрывные устройства. Ранее ЦАХАЛ вывел из палестинского анклава одну из четырех дивизий, которые задействованы в наземной операции уже более 2,5 месяцев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант практически ежедневно заявляют, что операция в секторе Газа будет продолжаться до полной победы и достижения ключевых целей - ликвидация военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия, что сектор Газа больше не будет представлять никакой угрозы Израилю.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240118/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки

ЦАХАЛ заявил о ликвидации около 60 радикалов в секторе Газа за сутки

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки ликвидировала порядка 60 радикалов в секторе Газа и в ходе рейдов изъяла большое количество оружия, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Операции ЦАХАЛ в секторе Газа против боевиков и террористической инфраструктуры продолжаются, за минувшие сутки уничтожено около 60 террористов", - говорится в сообщении.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Отмечается, что более 40 боевиков были ликвидированы в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава. В ходе рейдов в разных районах сектора Газа израильские военные обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы, гранатометы и взрывные устройства.
Ранее ЦАХАЛ вывел из палестинского анклава одну из четырех дивизий, которые задействованы в наземной операции уже более 2,5 месяцев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант практически ежедневно заявляют, что операция в секторе Газа будет продолжаться до полной победы и достижения ключевых целей - ликвидация военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия, что сектор Газа больше не будет представлять никакой угрозы Израилю.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала