https://ria.ru/20240118/radikaly-1922018390.html

Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки

Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки - РИА Новости, 18.01.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки ликвидировала порядка 60 радикалов в секторе Газа и в ходе рейдов изъяла большое количество оружия, сообщила в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:03

2024-01-18T11:03

2024-01-18T11:03

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки ликвидировала порядка 60 радикалов в секторе Газа и в ходе рейдов изъяла большое количество оружия, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Операции ЦАХАЛ в секторе Газа против боевиков и террористической инфраструктуры продолжаются, за минувшие сутки уничтожено около 60 террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 40 боевиков были ликвидированы в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава. В ходе рейдов в разных районах сектора Газа израильские военные обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы, гранатометы и взрывные устройства. Ранее ЦАХАЛ вывел из палестинского анклава одну из четырех дивизий, которые задействованы в наземной операции уже более 2,5 месяцев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант практически ежедневно заявляют, что операция в секторе Газа будет продолжаться до полной победы и достижения ключевых целей - ликвидация военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия, что сектор Газа больше не будет представлять никакой угрозы Израилю.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240118/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа