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Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом - РИА Новости, 18.01.2024
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22:53 18.01.2024 (обновлено: 22:55 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/putin-1922225943.html
Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом
Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом - РИА Новости, 18.01.2024
Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом
Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:53
2024-01-18T22:55
в мире
российская империя
ссср
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Определить ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html
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в мире, российская империя, ссср, россия, владимир путин
В мире, Российская империя, СССР, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом

Путин подписал указ о защите недвижимости России и бывшего СССР за рубежом

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Определить ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества", - говорится в документе.
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы
16 января, 18:52
 
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