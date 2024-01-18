https://ria.ru/20240118/putin-1922204401.html

Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ

Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ - РИА Новости, 18.01.2024

Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о допфинансировагии разработок в сфере искусственного интеллекта, следует из... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:37

2024-01-18T19:37

2024-01-18T19:37

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о допфинансировагии разработок в сфере искусственного интеллекта, следует из опубликованных на сайте Кремля перечня поручений. "Правительству Российской Федерации: в целях создания прорывных решений в области искусственного интеллекта представить предложения о дополнительном финансировании за счет средств федерального бюджета исследований и разработок в области генеративного искусственного интеллекта, в том числе больших генеративных моделей, при условии увеличения софинансирования со стороны ведущих российских организаций и обеспечения тестирования ими технологий, полученных в результате проведения таких исследований и разработок", - говорится в документе. Глава государства также поручил кабмину провести анализ потребности работодателей в работниках, обладающих новыми навыками и компетенциями, и по итогам этого анализа обеспечить внесение изменений в профессиональные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты. Срок исполнения – 30 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231214/ii-1915897711.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин