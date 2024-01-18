https://ria.ru/20240118/putin-1922204401.html
Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ
Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ - РИА Новости, 18.01.2024
Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о допфинансировагии разработок в сфере искусственного интеллекта, следует из... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:37
2024-01-18T19:37
2024-01-18T19:37
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о допфинансировагии разработок в сфере искусственного интеллекта, следует из опубликованных на сайте Кремля перечня поручений. "Правительству Российской Федерации: в целях создания прорывных решений в области искусственного интеллекта представить предложения о дополнительном финансировании за счет средств федерального бюджета исследований и разработок в области генеративного искусственного интеллекта, в том числе больших генеративных моделей, при условии увеличения софинансирования со стороны ведущих российских организаций и обеспечения тестирования ими технологий, полученных в результате проведения таких исследований и разработок", - говорится в документе. Глава государства также поручил кабмину провести анализ потребности работодателей в работниках, обладающих новыми навыками и компетенциями, и по итогам этого анализа обеспечить внесение изменений в профессиональные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты. Срок исполнения – 30 апреля 2024 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ
Путин поручил правительству продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о допфинансировагии разработок в сфере искусственного интеллекта, следует из опубликованных на сайте
Кремля перечня поручений.
"Правительству Российской Федерации: в целях создания прорывных решений в области искусственного интеллекта представить предложения о дополнительном финансировании за счет средств федерального бюджета исследований и разработок в области генеративного искусственного интеллекта, в том числе больших генеративных моделей, при условии увеличения софинансирования со стороны ведущих российских организаций и обеспечения тестирования ими технологий, полученных в результате проведения таких исследований и разработок", - говорится в документе.
Глава государства также поручил кабмину провести анализ потребности работодателей в работниках, обладающих новыми навыками и компетенциями, и по итогам этого анализа обеспечить внесение изменений в профессиональные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты.
Срок исполнения – 30 апреля 2024 года.
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