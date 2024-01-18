https://ria.ru/20240118/putin-1922203916.html

На форуме "Родные — Любимые" ждут приезда Путина

На форуме "Родные — Любимые" ждут приезда Путина - РИА Новости, 18.01.2024

На форуме "Родные — Любимые" ждут приезда Путина

Президента России Владимира Путина ждут на форуме "Родные-Любимые", который пройдет на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы форума. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:35

2024-01-18T19:35

2024-01-18T19:35

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919669100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62f3c42822aa69488e2902fb9b9af81c.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут на форуме "Родные-Любимые", который пройдет на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы форума. "Ждем", - ответили организаторы форума на вопрос, ожидается ли прибытие президента на форум. Форум "Родные - Любимые" пройдет с 19 по 23 января 2024 года в рамках международной выставки-форума "Россия". Организаторами выступает дирекция выставки, Росмолодежь, Минтруд РФ, а также Российское общество "Знание". По данным организаторов, в открытой программе смогут принять участие все посетители выставки "Россия", для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки. Также будет проходить серия просветительских мероприятий с участием выдающихся людей, представителей известных семей и профессиональных династий "Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки "Россия". Церемония закрытия в павильоне "Регионы России" 23 января также будет сопровождаться концертной программой", - рассказали в пресс-службе выставки.

https://ria.ru/20240118/vystavka-1922091439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", общество