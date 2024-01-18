https://ria.ru/20240118/putin-1922203466.html

Путин поручил увеличить мощности суперкомпьютеров в России

Путин поручил увеличить мощности суперкомпьютеров в России - РИА Новости, 19.01.2024

Путин поручил увеличить мощности суперкомпьютеров в России

Президент Владимир Путин поручил правительству применить меры по увеличению мощностей суперкомпьютеров в стране, свидетельствует перечень на сайте Кремля. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-18T19:31

2024-01-18T19:31

2024-01-19T02:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству применить меры по увеличению мощностей суперкомпьютеров в стране, свидетельствует перечень на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей", — подчеркивается в документе.Поставленную задачу необходимо реализовать до 1 марта, добавляется там.Также президент обязал власти обеспечить разработку больших генеративных моделей для самых важных отраслей экономики. Глава государства ожидает доклад по этому вопросу до 1 июля.

https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html

россия

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2024

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экономика, россия, владимир путин