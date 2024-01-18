https://ria.ru/20240118/psikhodeliki-1921969399.html

ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ

ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ

На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя, сообщает издание... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:03

2024-01-18T03:03

2024-01-18T03:03

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя, сообщает издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога. По информации издания, глава американской НКО "Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков" Рик Доблин заявил, что организация помогла собрать средства для поддержки проекта по доставке ибогаина из Африки для военных исследований на Украине. Для запуска проекта на Украину отправился Дейна Бил, глава компании IboGrow. Психолог ВСУ Алексей Скиртач предоставил Билу письмо, чтобы он смог с наркотиками пройти через таможню. "По инициативе Рика Доблина... мы связались с... ибогаиновой компанией IboGrow для снабжения украинских госпиталей для ветеранов и украинской армии... ибогаином для применения как при черепно-мозговых травмах, так и при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности", - приводит издание слова из письма Скиртача. Психолог подтвердил подлинность документа и заявил, что Украине нужно как можно больше ибогаина. "Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много "рэмбо", которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме", - добавил он. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.

https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша