Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/psikhodeliki-1921969399.html
ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ
ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ
На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя, сообщает издание... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:03
2024-01-18T03:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_e37d3afdaf4281e97ca23269f6d695a3.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя, сообщает издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога. По информации издания, глава американской НКО "Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков" Рик Доблин заявил, что организация помогла собрать средства для поддержки проекта по доставке ибогаина из Африки для военных исследований на Украине. Для запуска проекта на Украину отправился Дейна Бил, глава компании IboGrow. Психолог ВСУ Алексей Скиртач предоставил Билу письмо, чтобы он смог с наркотиками пройти через таможню. "По инициативе Рика Доблина... мы связались с... ибогаиновой компанией IboGrow для снабжения украинских госпиталей для ветеранов и украинской армии... ибогаином для применения как при черепно-мозговых травмах, так и при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности", - приводит издание слова из письма Скиртача. Психолог подтвердил подлинность документа и заявил, что Украине нужно как можно больше ибогаина. "Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много "рэмбо", которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме", - добавил он. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a268462caee1ec38a63daee7d10a34f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США
ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ

Intercept: ВСУ используют психоделики для повышения эффективности в бою

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя, сообщает издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.
По информации издания, глава американской НКО "Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков" Рик Доблин заявил, что организация помогла собрать средства для поддержки проекта по доставке ибогаина из Африки для военных исследований на Украине. Для запуска проекта на Украину отправился Дейна Бил, глава компании IboGrow. Психолог ВСУ Алексей Скиртач предоставил Билу письмо, чтобы он смог с наркотиками пройти через таможню.
"По инициативе Рика Доблина... мы связались с... ибогаиновой компанией IboGrow для снабжения украинских госпиталей для ветеранов и украинской армии... ибогаином для применения как при черепно-мозговых травмах, так и при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности", - приводит издание слова из письма Скиртача.
Психолог подтвердил подлинность документа и заявил, что Украине нужно как можно больше ибогаина.
"Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много "рэмбо", которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме", - добавил он.
Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
Мама погибшей военнослужащей ВСУ о последнем рассказе дочери - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх
Вчера, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала