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В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 18.01.2024
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16:22 18.01.2024 (обновлено: 17:32 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/protest-1922150918.html
В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат
В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 18.01.2024
В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат
Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии ОИ-2024, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:22
2024-01-18T17:32
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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии ОИ-2024, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собрались напротив мэрии города в центре Парижа, украшенной эмблемой предстоящей олимпиады. На огромной растяжке, которую они разместили вдоль здания мэрии, значилась надпись: "Никакого участия без признания". "Мы осуждаем отсутствие признания и презрение в лице администрации в отношении работы наших коллег в этот важный период, который нас ожидает. Мы обращались к властям много раз, но так и не получили никакой информации касательно распределения миссий, условий проживания и графика работы. Нам говорят о циклах от 12 до 50 часов, что очень тяжело", - сообщил РИА Новости представитель профсоюза Alliance police nationale. Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police, которые призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тысяч евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр. "Для исключительного события – исключительные меры", - сообщил профсоюз UNSA Police в коммюнике, указывая на пропавшие летние отпуска и большой объем работы. Они пригрозили устроить забастовки и сорвать проведение игр. Профсоюзы объявил во Франции "черный четверг", призывая правоохранителей не выходить на работу. Акции прошли в Бордо, Ренне, Нанте, Страсбурге, Лионе и других городах. По данным МВД страны, более 30 тысяч полицейских будут ежедневно обеспечивать безопасность во время проведения олимпиады. Глава МВД Жеральд Дарманен в понедельник провел встречу с представителями полиции, сообщив, что на обеспечение безопасности игр стражам правопорядка будет выделено 500 миллионов евро. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920190842.html
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в мире, париж, франция, жеральд дарманен, бордо
В мире, Париж, Франция, Жеральд Дарманен, Бордо
В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат

В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат перед ОИ-2024

© AFP 2024 / NICOLAS TUCATАкция протеста полицейского союза "Альянс" в Париже. 18 января 2024
Акция протеста полицейского союза Альянс в Париже. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AFP 2024 / NICOLAS TUCAT
Акция протеста полицейского союза "Альянс" в Париже. 18 января 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии ОИ-2024, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались напротив мэрии города в центре Парижа, украшенной эмблемой предстоящей олимпиады.
На огромной растяжке, которую они разместили вдоль здания мэрии, значилась надпись: "Никакого участия без признания".
"Мы осуждаем отсутствие признания и презрение в лице администрации в отношении работы наших коллег в этот важный период, который нас ожидает. Мы обращались к властям много раз, но так и не получили никакой информации касательно распределения миссий, условий проживания и графика работы. Нам говорят о циклах от 12 до 50 часов, что очень тяжело", - сообщил РИА Новости представитель профсоюза Alliance police nationale.
Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police, которые призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тысяч евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр. "Для исключительного события – исключительные меры", - сообщил профсоюз UNSA Police в коммюнике, указывая на пропавшие летние отпуска и большой объем работы.
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Профсоюзы объявил во Франции "черный четверг", призывая правоохранителей не выходить на работу. Акции прошли в Бордо, Ренне, Нанте, Страсбурге, Лионе и других городах.
По данным МВД страны, более 30 тысяч полицейских будут ежедневно обеспечивать безопасность во время проведения олимпиады.
Глава МВД Жеральд Дарманен в понедельник провел встречу с представителями полиции, сообщив, что на обеспечение безопасности игр стражам правопорядка будет выделено 500 миллионов евро.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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