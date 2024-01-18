https://ria.ru/20240118/protest-1922150918.html

В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат

В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 18.01.2024

В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат

Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии ОИ-2024, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:22

2024-01-18T16:22

2024-01-18T17:32

в мире

париж

франция

жеральд дарманен

бордо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922174428_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_f87ccdb00a53020a374b83fe352062b9.jpg

ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии ОИ-2024, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собрались напротив мэрии города в центре Парижа, украшенной эмблемой предстоящей олимпиады. На огромной растяжке, которую они разместили вдоль здания мэрии, значилась надпись: "Никакого участия без признания". "Мы осуждаем отсутствие признания и презрение в лице администрации в отношении работы наших коллег в этот важный период, который нас ожидает. Мы обращались к властям много раз, но так и не получили никакой информации касательно распределения миссий, условий проживания и графика работы. Нам говорят о циклах от 12 до 50 часов, что очень тяжело", - сообщил РИА Новости представитель профсоюза Alliance police nationale. Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police, которые призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тысяч евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр. "Для исключительного события – исключительные меры", - сообщил профсоюз UNSA Police в коммюнике, указывая на пропавшие летние отпуска и большой объем работы. Они пригрозили устроить забастовки и сорвать проведение игр. Профсоюзы объявил во Франции "черный четверг", призывая правоохранителей не выходить на работу. Акции прошли в Бордо, Ренне, Нанте, Страсбурге, Лионе и других городах. По данным МВД страны, более 30 тысяч полицейских будут ежедневно обеспечивать безопасность во время проведения олимпиады. Глава МВД Жеральд Дарманен в понедельник провел встречу с представителями полиции, сообщив, что на обеспечение безопасности игр стражам правопорядка будет выделено 500 миллионов евро. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920190842.html

https://ria.ru/20231207/protest-1914461979.html

париж

франция

бордо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, жеральд дарманен, бордо