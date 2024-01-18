https://ria.ru/20240118/prokuror-1921964464.html

В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии

В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии - РИА Новости, 18.01.2024

В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии

Генеральная прокуратура Эквадора расследует убийство прокурора из Гуаякиля Сесара Суареса, который вел дела организованной преступности в провинции Гуаяс и... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:08

2024-01-18T01:08

2024-01-18T01:11

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МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Эквадора расследует убийство прокурора из Гуаякиля Сесара Суареса, который вел дела организованной преступности в провинции Гуаяс и расследовал недавний захват телестудии, сообщила генпрокурор страны Диана Саласар в обращении, опубликованном в блоге эквадорской прокуратуры в соцсети Х. "В свете убийства нашего коллеги Сесара Суареса, прокурора Национального специального отдела расследований транснациональной организованной преступности UNIDO в Гуаясе ... мы предпринимаем первые следственные действия на месте происшествия с целью гарантировать, как и в каждом случае насильственной смерти, что это преступление не останется безнаказанным", - заявила Саласар.По информации местных СМИ, Суареса обстреляли наемники, когда он находился за рулем своего автомобиля - в окне машины осталось не менее девяти отверстий. Гуаякильский прокурор курировал дела о коррупции в полиции и больницах, а также вел расследование недавнего захвата местной телестудии TC Television. "Нам должно быть ясно, что это ужасное событие несет в себе сигнал о работе, которую органы правосудия проводят в Эквадоре. Мы призываем правоохранительные органы гарантировать безопасность тех из нас, кто выполняет свои обязанности, а судебный совет разрешить проведение слушаний UNIDO в удаленном режиме", - добавила Саласар, выразив соболезнования семье погибшего. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://ria.ru/20240117/ekvador-1921779519.html

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Максим Горбачев

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