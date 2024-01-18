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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 18.01.2024
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19:43 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/probki-1922205342.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 18.01.2024
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли уровня в девять баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:43
2024-01-18T19:43
общество
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли уровня в девять баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие "трудности" наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо как на внешней, так и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере и северо-западе, северо-востоке. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлёвской, Софийской, Садовнической, Кадашевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - на Тверском, Петровском и Никитском бульварах, на улицах Большая Никитская, Воздвиженка, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе.
https://ria.ru/20240117/moskva-1921925211.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером в четверг достигли 9 баллов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСветофор в Москве
Светофор в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Светофор в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли уровня в девять баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие "трудности" наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо как на внешней, так и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере и северо-западе, северо-востоке.
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17 января, 18:41
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлёвской, Софийской, Садовнической, Кадашевской набережных.
Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - на Тверском, Петровском и Никитском бульварах, на улицах Большая Никитская, Воздвиженка, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе.
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