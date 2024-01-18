https://ria.ru/20240118/prigovor-1921999899.html

Водитель на Урале получил три года колонии после гибели трех человек в ДТП

Водитель на Урале получил три года колонии после гибели трех человек в ДТП - РИА Новости, 18.01.2024

Водитель на Урале получил три года колонии после гибели трех человек в ДТП

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении водителю в Челябинской области, по вине которого в ДТП погибли три пассажира, а... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:48

2024-01-18T09:48

2024-01-18T09:49

происшествия

челябинская область

златоуст

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении водителю в Челябинской области, по вине которого в ДТП погибли три пассажира, а четвертый получил тяжелые травмы, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 28 мая 2023 года вечером мужчина на автомобиле "Лада Калина", в котором находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, приближаясь к главной дороге "Обход Челябинска", не уступил дорогу грузовому автомобилю Mercedes, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП две 22-летние пассажирки скончались на месте, 22-летний пассажир скончался в медучреждении, 20-летняя девушка получила тяжелые травмы. "Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Златоуст… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", - говорится в сообщении. Кроме того, судом удовлетворены иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей, уточняется в сообщении. Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), добавляет пресс-центр.

https://ria.ru/20231219/voditel-1916728998.html

челябинская область

златоуст

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, златоуст