https://ria.ru/20240118/pribor-1921947323.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения

В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения - РИА Новости, 18.01.2024

В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения

В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации, сообщил министр правительства... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:16

2024-01-18T07:16

2024-01-18T07:16

владислав овчинский

москва

казань

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Согласно исследованиям, эхосигналы, как и световые сигналы, передаются в зрительную область мозга, где обрабатываются для получения трехмерной картины мира. С их помощью при определенной тренировке слабовидящие люди могут научиться "видеть" окружающее. Прибор прошел тестирование в Казани, в ходе которого незрячие участники исследования учились расшифровывать ультразвуковые сигналы. Через 2 месяца они смогли точно определять габариты, местоположение предметов и конфигурацию пространства в целом.По словам Овчинского, дальность действия прибора составляет 2-3 метра, для больших дистанций есть возможность его подключения к GPS-навигации через смартфон."Первоначально "Эхо Сонар" компании "Рукэп" был изготовлен в виде шлема, так как принципиально важно использовать его именно в области головы. С развитием новых материалов и элементной базы разработчики сделали устройство в виде гибкого обода, который можно зафиксировать на головном уборе. Это значительно облегчает использование", – приводятся в сообщении пресс-службы ДИПП пояснения Овчинского.Инновационное предприятие занимается разработкой современных электронных устройств на площадке "МИЭТ" в ОЭЗ "Технополис Москва" с 2015 года. Как отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, решения компании нашли применение на МКС и в городской инфраструктуре. Идея применить принцип эхолокации для помощи слабовидящим пришла специалистам компании более 10 лет назад.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владислав овчинский, москва, казань