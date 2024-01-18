Рейтинг@Mail.ru
В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/pribor-1921947323.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения
В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения - РИА Новости, 18.01.2024
В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения
В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации, сообщил министр правительства... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:16
2024-01-18T07:16
владислав овчинский
москва
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921946856_0:0:1345:757_1920x0_80_0_0_49f195cd4c5ef2e86aa9e6d19b54be4a.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Согласно исследованиям, эхосигналы, как и световые сигналы, передаются в зрительную область мозга, где обрабатываются для получения трехмерной картины мира. С их помощью при определенной тренировке слабовидящие люди могут научиться "видеть" окружающее. Прибор прошел тестирование в Казани, в ходе которого незрячие участники исследования учились расшифровывать ультразвуковые сигналы. Через 2 месяца они смогли точно определять габариты, местоположение предметов и конфигурацию пространства в целом.По словам Овчинского, дальность действия прибора составляет 2-3 метра, для больших дистанций есть возможность его подключения к GPS-навигации через смартфон."Первоначально "Эхо Сонар" компании "Рукэп" был изготовлен в виде шлема, так как принципиально важно использовать его именно в области головы. С развитием новых материалов и элементной базы разработчики сделали устройство в виде гибкого обода, который можно зафиксировать на головном уборе. Это значительно облегчает использование", – приводятся в сообщении пресс-службы ДИПП пояснения Овчинского.Инновационное предприятие занимается разработкой современных электронных устройств на площадке "МИЭТ" в ОЭЗ "Технополис Москва" с 2015 года. Как отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, решения компании нашли применение на МКС и в городской инфраструктуре. Идея применить принцип эхолокации для помощи слабовидящим пришла специалистам компании более 10 лет назад.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921946856_169:0:1178:757_1920x0_80_0_0_a71fb39e6a4f5f922d9a567885bb0836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва, казань
Владислав Овчинский, Москва, Казань

В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения

© Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения
В ОЭЗ Технополис Москва усовершенствовали прибор ультразвукового зрения
© Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" усовершенствовали прибор ультразвукового зрения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Согласно исследованиям, эхосигналы, как и световые сигналы, передаются в зрительную область мозга, где обрабатываются для получения трехмерной картины мира. С их помощью при определенной тренировке слабовидящие люди могут научиться "видеть" окружающее. Прибор прошел тестирование в Казани, в ходе которого незрячие участники исследования учились расшифровывать ультразвуковые сигналы. Через 2 месяца они смогли точно определять габариты, местоположение предметов и конфигурацию пространства в целом.
По словам Овчинского, дальность действия прибора составляет 2-3 метра, для больших дистанций есть возможность его подключения к GPS-навигации через смартфон.
"Первоначально "Эхо Сонар" компании "Рукэп" был изготовлен в виде шлема, так как принципиально важно использовать его именно в области головы. С развитием новых материалов и элементной базы разработчики сделали устройство в виде гибкого обода, который можно зафиксировать на головном уборе. Это значительно облегчает использование", – приводятся в сообщении пресс-службы ДИПП пояснения Овчинского.
Инновационное предприятие занимается разработкой современных электронных устройств на площадке "МИЭТ" в ОЭЗ "Технополис Москва" с 2015 года. Как отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, решения компании нашли применение на МКС и в городской инфраструктуре. Идея применить принцип эхолокации для помощи слабовидящим пришла специалистам компании более 10 лет назад.
ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
 
Владислав ОвчинскийМоскваКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала