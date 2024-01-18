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При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека
При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека - РИА Новости, 18.01.2024
При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Саранске, огонь удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:35
2024-01-18T13:35
2024-01-18T13:36
происшествия
саранск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Саранске, огонь удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар на предприятии удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саранск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саранск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека
МЧС сообщило о двух пострадавших при пожаре в мебельном цехе в Саранске
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Саранске, огонь удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар на предприятии удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров.
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