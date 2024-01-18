https://ria.ru/20240118/pozhar-1922087686.html

При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека

При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека - РИА Новости, 18.01.2024

При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Саранске, огонь удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:35

2024-01-18T13:35

2024-01-18T13:36

происшествия

саранск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Саранске, огонь удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар на предприятии удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

саранск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саранск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)