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Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024
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09:36 18.01.2024 (обновлено: 11:16 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pozhar-1921994675.html
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале
Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:36
2024-01-18T11:16
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, остальные пострадавшие - в крайне тяжелом состоянии.В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях."Семья из пяти человек - родители и трое детей - получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства, погибшему ребенку было 4 года.Двое взрослых и двое детей в настоящее время получают интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. "Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%", - сообщили агентству.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Минздрав: умер один из детей, пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале

© Фото : МЧС РоссииМесто происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : МЧС России
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, остальные пострадавшие - в крайне тяжелом состоянии.
В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях.
«
"Семья из пяти человек - родители и трое детей - получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства, погибшему ребенку было 4 года.
Двое взрослых и двое детей в настоящее время получают интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. "Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%", - сообщили агентству.
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023-2024 годах
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