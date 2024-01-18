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Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале
Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:36
2024-01-18T09:36
2024-01-18T11:16
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, остальные пострадавшие - в крайне тяжелом состоянии.В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях."Семья из пяти человек - родители и трое детей - получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства, погибшему ребенку было 4 года.Двое взрослых и двое детей в настоящее время получают интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. "Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%", - сообщили агентству.
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
махачкала
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале
Минздрав: умер один из детей, пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале