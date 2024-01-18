https://ria.ru/20240118/pozhar-1921994675.html

Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024

Умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:36

2024-01-18T09:36

2024-01-18T11:16

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Один из трех детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от обширных ожогов, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана, остальные пострадавшие - в крайне тяжелом состоянии.В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях."Семья из пяти человек - родители и трое детей - получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства, погибшему ребенку было 4 года.Двое взрослых и двое детей в настоящее время получают интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. "Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%", - сообщили агентству.

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала