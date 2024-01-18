https://ria.ru/20240118/pozdravlenie-1922043626.html

Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление

Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление - РИА Новости, 18.01.2024

Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по случаю наступления 2024 года направил отдельное новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, а также... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:07

2024-01-18T12:07

2024-01-18T12:07

россия

владимир путин

ким чен ын

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по случаю наступления 2024 года направил отдельное новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, а также поздравительные открытки ряду руководителей партий и государств, сообщает северокорейское агентство ЦТАК. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении агентства. При этом президент России, согласно ЦТАК, стал единственным лидером, которому было направлено отдельное новогоднее поздравление, остальные главы партий и государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу, получили поздравительные открытки. Среди получивших новогодние открытки также значатся лидеры Кубы, Лаоса, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии. Накануне ЦТАК сообщило, что в ходе состоявшейся 16 января протокольной встречи с российским президентом министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала Владимиру Путину теплый привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать северокорейскому руководителю поздравления с Новым годом. ЦТАК отмечает, что беседа прошла от начала и до конца в теплой дружественной атмосфере, стороны обсудили вопросы совместного процветания и развития, а также обеспечения мира и безопасности в регионе. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время встречи президента России с северокорейским министром иностранных дел обсуждалась как ситуация на Корейском полуострове, так и международные дела, но главный акцент был на развитии двусторонних отношений. Он подчеркнул, что КНДР - очень важный партнер России, и Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, включая чувствительные.

https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html

https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ким чен ын, в мире