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Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление - РИА Новости, 18.01.2024
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12:07 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/pozdravlenie-1922043626.html
Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление
Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление - РИА Новости, 18.01.2024
Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по случаю наступления 2024 года направил отдельное новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, а также... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:07
2024-01-18T12:07
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по случаю наступления 2024 года направил отдельное новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, а также поздравительные открытки ряду руководителей партий и государств, сообщает северокорейское агентство ЦТАК. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении агентства. При этом президент России, согласно ЦТАК, стал единственным лидером, которому было направлено отдельное новогоднее поздравление, остальные главы партий и государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу, получили поздравительные открытки. Среди получивших новогодние открытки также значатся лидеры Кубы, Лаоса, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии. Накануне ЦТАК сообщило, что в ходе состоявшейся 16 января протокольной встречи с российским президентом министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала Владимиру Путину теплый привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать северокорейскому руководителю поздравления с Новым годом. ЦТАК отмечает, что беседа прошла от начала и до конца в теплой дружественной атмосфере, стороны обсудили вопросы совместного процветания и развития, а также обеспечения мира и безопасности в регионе. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время встречи президента России с северокорейским министром иностранных дел обсуждалась как ситуация на Корейском полуострове, так и международные дела, но главный акцент был на развитии двусторонних отношений. Он подчеркнул, что КНДР - очень важный партнер России, и Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, включая чувствительные.
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россия, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление

ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину отдельное поздравление с 2024 годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по случаю наступления 2024 года направил отдельное новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, а также поздравительные открытки ряду руководителей партий и государств, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении агентства.
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При этом президент России, согласно ЦТАК, стал единственным лидером, которому было направлено отдельное новогоднее поздравление, остальные главы партий и государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу, получили поздравительные открытки. Среди получивших новогодние открытки также значатся лидеры Кубы, Лаоса, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии.
Накануне ЦТАК сообщило, что в ходе состоявшейся 16 января протокольной встречи с российским президентом министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала Владимиру Путину теплый привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать северокорейскому руководителю поздравления с Новым годом. ЦТАК отмечает, что беседа прошла от начала и до конца в теплой дружественной атмосфере, стороны обсудили вопросы совместного процветания и развития, а также обеспечения мира и безопасности в регионе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время встречи президента России с северокорейским министром иностранных дел обсуждалась как ситуация на Корейском полуострове, так и международные дела, но главный акцент был на развитии двусторонних отношений. Он подчеркнул, что КНДР - очень важный партнер России, и Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, включая чувствительные.
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