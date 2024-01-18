Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление
ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину отдельное поздравление с 2024 годом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по случаю наступления 2024 года направил отдельное новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, а также поздравительные открытки ряду руководителей партий и государств, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении агентства.
При этом президент России, согласно ЦТАК, стал единственным лидером, которому было направлено отдельное новогоднее поздравление, остальные главы партий и государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу, получили поздравительные открытки. Среди получивших новогодние открытки также значатся лидеры Кубы, Лаоса, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии.
Накануне ЦТАК сообщило, что в ходе состоявшейся 16 января протокольной встречи с российским президентом министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала Владимиру Путину теплый привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать северокорейскому руководителю поздравления с Новым годом. ЦТАК отмечает, что беседа прошла от начала и до конца в теплой дружественной атмосфере, стороны обсудили вопросы совместного процветания и развития, а также обеспечения мира и безопасности в регионе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время встречи президента России с северокорейским министром иностранных дел обсуждалась как ситуация на Корейском полуострове, так и международные дела, но главный акцент был на развитии двусторонних отношений. Он подчеркнул, что КНДР - очень важный партнер России, и Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, включая чувствительные.