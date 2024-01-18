https://ria.ru/20240118/pomosch-1922222526.html

Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине

Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине - РИА Новости, 18.01.2024

Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине

Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T22:03

2024-01-18T22:03

2024-01-18T22:03

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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий "катастрофой". Республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Байден, который накануне обсуждал этот вопрос с руководством законодательной ветви власти, заявил журналистам, что "подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины". "Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой", - сказал президент. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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