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Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/pomosch-1922222526.html
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине
Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:03
2024-01-18T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий "катастрофой". Республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Байден, который накануне обсуждал этот вопрос с руководством законодательной ветви власти, заявил журналистам, что "подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины". "Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой", - сказал президент. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине

Байден признал, что небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий "катастрофой".
Республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств.
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Байден, который накануне обсуждал этот вопрос с руководством законодательной ветви власти, заявил журналистам, что "подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины".
"Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой", - сказал президент.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжо Байден
 
 
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