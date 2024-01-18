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Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине
Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:03
2024-01-18T22:03
2024-01-18T22:03
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий "катастрофой". Республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Байден, который накануне обсуждал этот вопрос с руководством законодательной ветви власти, заявил журналистам, что "подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины". "Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой", - сказал президент. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден
Байден признал, что меньшинство в конгрессе может сорвать помощь Украине
Байден признал, что небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий "катастрофой".
Республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева
с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств.
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Байден, который накануне обсуждал этот вопрос с руководством законодательной ветви власти, заявил журналистам, что "подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины".
"Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой", - сказал президент.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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