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Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы

Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы - РИА Новости, 18.01.2024

Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы

Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили бронежилеты, шлемы и теплые вещи, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:20

2024-01-18T10:20

2024-01-18T10:20

надежные люди

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили бронежилеты, шлемы и теплые вещи, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Добровольцы совместно с сотрудниками полиции и военной комендатуры ежедневно патрулируют и охраняют правопорядок в населенных пунктах области. "И наша задача – обеспечить парней всем необходимым… Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, а также теплые вещи", - написал Балицкий в Telegram-канале.

запорожская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий