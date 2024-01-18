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Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы - РИА Новости, 18.01.2024
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Надежные люди
 
10:20 18.01.2024
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Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы
Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы - РИА Новости, 18.01.2024
Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы
Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили бронежилеты, шлемы и теплые вещи, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:20
2024-01-18T10:20
надежные люди
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили бронежилеты, шлемы и теплые вещи, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Добровольцы совместно с сотрудниками полиции и военной комендатуры ежедневно патрулируют и охраняют правопорядок в населенных пунктах области. "И наша задача – обеспечить парней всем необходимым… Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, а также теплые вещи", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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запорожская область, евгений балицкий
Надежные люди, Запорожская область, Евгений Балицкий

Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили шлемы

© Балицкий Евгений/TelegramНародному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, а также теплые вещи
Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, а также теплые вещи
© Балицкий Евгений/Telegram
Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, а также теплые вещи
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Добровольцы из народного ополчения в Запорожской области получили бронежилеты, шлемы и теплые вещи, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Добровольцы совместно с сотрудниками полиции и военной комендатуры ежедневно патрулируют и охраняют правопорядок в населенных пунктах области.
"И наша задача – обеспечить парней всем необходимым… Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, а также теплые вещи", - написал Балицкий в Telegram-канале.
© Балицкий Евгений/TelegramНародному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты
Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты
© Балицкий Евгений/Telegram
Народному ополчению Запорожской области переданы средства индивидуальной защиты
 
Надежные людиЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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