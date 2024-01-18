https://ria.ru/20240118/polsha-1921970528.html
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России - РИА Новости, 18.01.2024
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России
Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:35
2024-01-18T03:35
2024-01-18T09:19
в мире
украина
россия
польша
рышард чарнецкий
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье для Do Rzeczy."Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", — заявил Чарнецкий.По его словам, материалы проукраинских СМИ, пытающиеся уличить Россию в ответственности за блокаду, дублируют "злосчастную риторику" Зеленского и в очередной раз подтверждают узость его мышления.В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Позже правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах до 1 марта. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, рышард чарнецкий, европарламент
В мире, Украина, Россия, Польша, Рышард Чарнецкий, Европарламент
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России
Депутат ЕП Чарнецкий: ложь украинских СМИ о России играет Москве на руку
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье
для Do Rzeczy.
«
"Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", — заявил Чарнецкий.
По его словам, материалы проукраинских СМИ, пытающиеся уличить Россию в ответственности за блокаду, дублируют "злосчастную риторику" Зеленского и в очередной раз подтверждают узость его мышления.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Позже правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах до 1 марта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями