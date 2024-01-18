https://ria.ru/20240118/polsha-1921970528.html

В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России

В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России - РИА Новости, 18.01.2024

В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России

Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:35

2024-01-18T03:35

2024-01-18T09:19

в мире

украина

россия

польша

рышард чарнецкий

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье для Do Rzeczy."Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", — заявил Чарнецкий.По его словам, материалы проукраинских СМИ, пытающиеся уличить Россию в ответственности за блокаду, дублируют "злосчастную риторику" Зеленского и в очередной раз подтверждают узость его мышления.В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Позже правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах до 1 марта. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, рышард чарнецкий, европарламент