Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 18.01.2024 (обновлено: 09:19 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/polsha-1921970528.html
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России - РИА Новости, 18.01.2024
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России
Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:35
2024-01-18T09:19
в мире
украина
россия
польша
рышард чарнецкий
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье для Do Rzeczy."Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", — заявил Чарнецкий.По его словам, материалы проукраинских СМИ, пытающиеся уличить Россию в ответственности за блокаду, дублируют "злосчастную риторику" Зеленского и в очередной раз подтверждают узость его мышления.В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Позже правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах до 1 марта. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, рышард чарнецкий, европарламент
В мире, Украина, Россия, Польша, Рышард Чарнецкий, Европарламент
В Европарламенте рассказали о необычном "подарке" Украины для России

Депутат ЕП Чарнецкий: ложь украинских СМИ о России играет Москве на руку

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев. 14 января 2023
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. 14 января 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ложь СМИ о "причастности" Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России, пишет депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье для Do Rzeczy.
«
"Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", — заявил Чарнецкий.
По его словам, материалы проукраинских СМИ, пытающиеся уличить Россию в ответственности за блокаду, дублируют "злосчастную риторику" Зеленского и в очередной раз подтверждают узость его мышления.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Позже правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах до 1 марта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями
02:30
 
В миреУкраинаРоссияПольшаРышард ЧарнецкийЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала