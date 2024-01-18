https://ria.ru/20240118/polety-1922100250.html
В Москве ввели временные ограничения на полеты
В Москве ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве ввели временные ограничения на полеты
В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:08
2024-01-18T14:08
2024-01-18T14:54
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."На 14:00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на прием воздушных судов. На работу Домодедово ограничения не вводились", — написал он.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет, добавил представитель Росавиации. Вскоре все ограничения для Шереметьево сняли, столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), безопасность, внуково (аэропорт), новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Безопасность, Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В Москве ввели временные ограничения на полеты
В Московской воздушной зоне временно ограничили некоторые маршруты полетов