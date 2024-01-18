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В Москве ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.01.2024
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Туризм
 
14:08 18.01.2024 (обновлено: 14:54 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/polety-1922100250.html
В Москве ввели временные ограничения на полеты
В Москве ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве ввели временные ограничения на полеты
В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:08
2024-01-18T14:54
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
безопасность
внуково (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."На 14:00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на прием воздушных судов. На работу Домодедово ограничения не вводились", — написал он.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет, добавил представитель Росавиации. Вскоре все ограничения для Шереметьево сняли, столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), безопасность, внуково (аэропорт), новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Безопасность, Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В Москве ввели временные ограничения на полеты

В Московской воздушной зоне временно ограничили некоторые маршруты полетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"На 14:00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на прием воздушных судов. На работу Домодедово ограничения не вводились", — написал он.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет, добавил представитель Росавиации.
Вскоре все ограничения для Шереметьево сняли, столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
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ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)БезопасностьВнуково (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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