https://ria.ru/20240118/polety-1922100250.html

В Москве ввели временные ограничения на полеты

В Москве ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.01.2024

В Москве ввели временные ограничения на полеты

В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:08

2024-01-18T14:08

2024-01-18T14:54

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Московской воздушной зоне ввели временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."На 14:00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на прием воздушных судов. На работу Домодедово ограничения не вводились", — написал он.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет, добавил представитель Росавиации. Вскоре все ограничения для Шереметьево сняли, столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), безопасность, внуково (аэропорт), новости - туризм