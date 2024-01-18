https://ria.ru/20240118/podgotovka-1921972997.html
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников - РИА Новости, 18.01.2024
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
Два класса для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов открыли в Приамурье, сообщает правительство области. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:41
2024-01-18T04:41
2024-01-18T04:41
безопасность
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв - РИА Новости. Два класса для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов открыли в Приамурье, сообщает правительство области. "Классы по обучению бойцов, участвующих в специальной военной операции, управлению беспилотными летательными аппаратами открыты по заявкам Минобороны", - говорится в сообщении. Классы оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью. Один открыт на передовой, другой оборудовали в военной части в Белогорске. На оснащение классов выделили из бюджета области около 6 миллионов рублей. "Военные отмечают, что благодаря полученным знаниям и навыкам они смогут эффективнее выполнять боевые задачи", - сказал губернатор региона Василий Орлов. Военнослужащие 35-й армии поблагодарили за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение. "Теперь мы сможем повысить уровень подготовки, тем самым обеспечим подразделения в зоне СВО специалистами, готовыми выполнять боевые задачи по разведке и уничтожению живой силы, техники, средств радиоэлектронного подавления и сооружений противника. С вашей помощью мы стали ближе к победе", - подчеркивают военные.
https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, василий орлов (губернатор), амурская область
Безопасность, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
Два класса для подготовки военных операторов беспилотников открыли в Приамурье