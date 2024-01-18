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В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников - РИА Новости, 18.01.2024
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04:41 18.01.2024
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В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников - РИА Новости, 18.01.2024
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
Два класса для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов открыли в Приамурье, сообщает правительство области. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:41
2024-01-18T04:41
безопасность
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв - РИА Новости. Два класса для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов открыли в Приамурье, сообщает правительство области. "Классы по обучению бойцов, участвующих в специальной военной операции, управлению беспилотными летательными аппаратами открыты по заявкам Минобороны", - говорится в сообщении. Классы оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью. Один открыт на передовой, другой оборудовали в военной части в Белогорске. На оснащение классов выделили из бюджета области около 6 миллионов рублей. "Военные отмечают, что благодаря полученным знаниям и навыкам они смогут эффективнее выполнять боевые задачи", - сказал губернатор региона Василий Орлов. Военнослужащие 35-й армии поблагодарили за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение. "Теперь мы сможем повысить уровень подготовки, тем самым обеспечим подразделения в зоне СВО специалистами, готовыми выполнять боевые задачи по разведке и уничтожению живой силы, техники, средств радиоэлектронного подавления и сооружений противника. С вашей помощью мы стали ближе к победе", - подчеркивают военные.
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безопасность, василий орлов (губернатор), амурская область
Безопасность, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников

Два класса для подготовки военных операторов беспилотников открыли в Приамурье

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв - РИА Новости. Два класса для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов открыли в Приамурье, сообщает правительство области.
«
"Классы по обучению бойцов, участвующих в специальной военной операции, управлению беспилотными летательными аппаратами открыты по заявкам Минобороны", - говорится в сообщении.
Классы оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью. Один открыт на передовой, другой оборудовали в военной части в Белогорске. На оснащение классов выделили из бюджета области около 6 миллионов рублей.
"Военные отмечают, что благодаря полученным знаниям и навыкам они смогут эффективнее выполнять боевые задачи", - сказал губернатор региона Василий Орлов.
Военнослужащие 35-й армии поблагодарили за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение.
"Теперь мы сможем повысить уровень подготовки, тем самым обеспечим подразделения в зоне СВО специалистами, готовыми выполнять боевые задачи по разведке и уничтожению живой силы, техники, средств радиоэлектронного подавления и сооружений противника. С вашей помощью мы стали ближе к победе", - подчеркивают военные.
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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