https://ria.ru/20240118/perevozki-1922123075.html

Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20%

Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20% - РИА Новости, 18.01.2024

Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20%

Развитие сегмента связано в том числе с уходом международных игроков и перераспределением объемов грузоперевозок. Это открыло новые возможности для российских... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:08

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 янв – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Развитие сегмента связано в том числе с уходом международных игроков и перераспределением объемов грузоперевозок. Это открыло новые возможности для российских производителей и способствовало росту спроса на услуги логистических операторов."Межтерминальная перевозка – одна из наиболее востребованных услуг. За последний год грузооборот по ней увеличился на 21%. Мы постоянно совершенствуем услугу, обращая внимание на разные опорные точки. Так, в прошлом году сократили время доставки до одного дня между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между столицей и городами в радиусе 500 км от нее. Расширили географию перевозок, открыв 14 новых терминалов, в том числе в удаленном Петропавловске-Камчатском. Также мы заботимся о сохранности грузов и создаем разные виды упаковки", — рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".Наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и другие экономически развитые города.В компании напомнили, что у перевозчика более 249 подразделений по всей России. Межтерминальная перевозка входит в пакет большинства предоставляемых логистическим оператором услуг.Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWvKCHawGs

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы