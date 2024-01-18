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Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20% - РИА Новости, 18.01.2024
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Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20%
Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20% - РИА Новости, 18.01.2024
Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20%
Развитие сегмента связано в том числе с уходом международных игроков и перераспределением объемов грузоперевозок. Это открыло новые возможности для российских... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:08
2024-01-18T15:08
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МОСКВА, 18 янв – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Развитие сегмента связано в том числе с уходом международных игроков и перераспределением объемов грузоперевозок. Это открыло новые возможности для российских производителей и способствовало росту спроса на услуги логистических операторов."Межтерминальная перевозка – одна из наиболее востребованных услуг. За последний год грузооборот по ней увеличился на 21%. Мы постоянно совершенствуем услугу, обращая внимание на разные опорные точки. Так, в прошлом году сократили время доставки до одного дня между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между столицей и городами в радиусе 500 км от нее. Расширили географию перевозок, открыв 14 новых терминалов, в том числе в удаленном Петропавловске-Камчатском. Также мы заботимся о сохранности грузов и создаем разные виды упаковки", — рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".Наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и другие экономически развитые города.В компании напомнили, что у перевозчика более 249 подразделений по всей России. Межтерминальная перевозка входит в пакет большинства предоставляемых логистическим оператором услуг.Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWvKCHawGs
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Объемы межтерминальных перевозок "Деловых Линий" выросли более чем на 20%

© Фото пресс-службы ГК "Деловые Линии"Грузовики компании "Деловые линии"
Грузовики компании Деловые линии
© Фото пресс-службы ГК "Деловые Линии"
Грузовики компании "Деловые линии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Развитие сегмента связано в том числе с уходом международных игроков и перераспределением объемов грузоперевозок. Это открыло новые возможности для российских производителей и способствовало росту спроса на услуги логистических операторов.
"Межтерминальная перевозка – одна из наиболее востребованных услуг. За последний год грузооборот по ней увеличился на 21%. Мы постоянно совершенствуем услугу, обращая внимание на разные опорные точки. Так, в прошлом году сократили время доставки до одного дня между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между столицей и городами в радиусе 500 км от нее. Расширили географию перевозок, открыв 14 новых терминалов, в том числе в удаленном Петропавловске-Камчатском. Также мы заботимся о сохранности грузов и создаем разные виды упаковки", — рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".
Наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и другие экономически развитые города.
В компании напомнили, что у перевозчика более 249 подразделений по всей России. Межтерминальная перевозка входит в пакет большинства предоставляемых логистическим оператором услуг.
Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWvKCHawGs
 
Пресс-релизы
 
 
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