https://ria.ru/20240118/patriarkh-1922084901.html

Патриарх Кирилл в Крещенский сочельник освятил воду

Патриарх Кирилл в Крещенский сочельник освятил воду - РИА Новости, 18.01.2024

Патриарх Кирилл в Крещенский сочельник освятил воду

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды после Божественной литургии в Преображенской (нижней) церкви кафедрального... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:31

2024-01-18T13:31

2024-01-18T14:49

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды после Божественной литургии в Преображенской (нижней) церкви кафедрального столичного храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое, согласно преданию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник."Всех вас сердечно поздравляю с этим великим двунадесятым праздником Богоявления - Крещения Господня", - сказал патриарх Кирилл. Он напомнил, что события Богоявления связано с праздником Рождества Христова. "В глубокой древности это был как бы единый праздник, другим его названием является Богоявление, потому что Господь явился в Вифлеемской пещере, но он явил себя миру через крещение на Иордане, когда голос Бога - Отца и сошествие Святого Духа свидетельствовали всем, что Бог воплотился и Сын божественный стал сыном человеческим, чтобы спасти мир", - сказал патриарх Кирилл. Он добавил, что сегодняшний праздник напоминает о присутствии триединого Бога (Отца, Сына, Святого Духа) в человеческой жизни. "Именно силой Божественного Духа существует Церковь Божия, эта сила способна исцелить наши недуги - душевные и телесные, укрепить наш разум, дать нам правильные ориентиры в жизни, помочь не поддаваться на искушения, но твердо идти по пути, который заповедан нам самим Господом", - заключил предстоятель Русской церкви. Также патриарх Кирилл рассказал о силе святой воды. "В этот день, когда мы особенно чувствуем прикосновение к нам - в виде освященной воды - Божественной благодати, прикосновения к нам иного бытия, иного мира, мы должны сознавать, что иной мир рядом с нами. Когда мы причащаемся Святых Христовых Тайн, прикасаемся к Телу и Крови Спасителя, мы входим в этот мир, когда нас окропляет святая вода, когда мы в горячей молитве просим Господа, и особенно когда делаем добрые дела во имя Божие, мы соприкасаемся с этим божественным миром. И это соприкосновение дает нам надежду на спасение в этой жизни и жизни вечной", - заключил глава Русский церкви.Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду называют крещенской. Верующие, как правило, набирают ее: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. В Церкви также существует церковная традиция в этот день освящать водоемы. Кроме того, есть в праздник и народная (не религиозная, не церковная) традиция крещенских "купаний" – то есть погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой Дух.

https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922061773.html

https://ria.ru/20240118/gadanie-1922013202.html

https://ria.ru/20240118/kupanie-1922016295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, крещение господне