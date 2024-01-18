https://ria.ru/20240118/pakistan-1922021265.html

Девять человек погибли в Иране в результате ракетного удара Пакистана

Девять человек погибли в Иране в результате ракетного удара Пакистана - РИА Новости, 18.01.2024

Девять человек погибли в Иране в результате ракетного удара Пакистана

Число жертв ракетного удара Пакистана по территории Ирана выросло до девяти, заявил заместитель губернатора юго-восточной иранской провинции Систан и... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:08

2024-01-18T11:08

2024-01-18T11:30

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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Число жертв ракетного удара Пакистана по территории Ирана выросло до девяти, заявил заместитель губернатора юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.Ранее замгубернатора сообщал о семи погибших из гражданского населения Саравана, по которому пришел ракетный удар, по его словам, погибли три женщины и четыре ребенка."Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек", — приводит агентство Tasnim слова иранского чиновника.В четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

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в мире, пакистан, иран