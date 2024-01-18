https://ria.ru/20240118/pakistan-1921994235.html

Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном

Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.01.2024

Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:34

2024-01-18T09:34

2024-01-18T09:34

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иран

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International. "Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Ранее он должен был вернуться 22 января. По словам чиновника, премьер-министр хотел вернуться поздно вечером в среду, но не смог этого сделать из-за расписания рейсов, поскольку отправился в Швейцарию коммерческим рейсом", - сообщает издание. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. В четверг, 18 января МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.

https://ria.ru/20240118/iran-1921990269.html

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в мире, пакистан, иран, давос