Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном
Премьер Пакистана прервал визит в Давос на фоне обострения ситуации с Ираном
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар
Исполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International.
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"Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Ранее он должен был вернуться 22 января. По словам чиновника, премьер-министр хотел вернуться поздно вечером в среду, но не смог этого сделать из-за расписания рейсов, поскольку отправился в Швейцарию коммерческим рейсом", - сообщает издание.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
В четверг, 18 января МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.