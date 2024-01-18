Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/pakistan-1921994235.html
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.01.2024
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном
Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:34
2024-01-18T09:34
в мире
пакистан
иран
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903445722_0:18:3034:1725_1920x0_80_0_0_2de2c0bd66c5ef5824f9e7fe0890c034.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International. "Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Ранее он должен был вернуться 22 января. По словам чиновника, премьер-министр хотел вернуться поздно вечером в среду, но не смог этого сделать из-за расписания рейсов, поскольку отправился в Швейцарию коммерческим рейсом", - сообщает издание. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. В четверг, 18 января МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.
https://ria.ru/20240118/iran-1921990269.html
пакистан
иран
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903445722_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_694e8ec90d47d4db7984a8e1610a2535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, иран, давос
В мире, Пакистан, Иран, Давос
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном

Премьер Пакистана прервал визит в Давос на фоне обострения ситуации с Ираном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар
Исполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Исполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International.
«
"Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Ранее он должен был вернуться 22 января. По словам чиновника, премьер-министр хотел вернуться поздно вечером в среду, но не смог этого сделать из-за расписания рейсов, поскольку отправился в Швейцарию коммерческим рейсом", - сообщает издание.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
В четверг, 18 января МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ
Вчера, 09:25
 
В миреПакистанИранДавос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала