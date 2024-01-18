https://ria.ru/20240118/pakistan-1921982900.html
В Пакистане назвали цель ударов по территории Ирана
В Пакистане назвали цель ударов по территории Ирана - РИА Новости, 18.01.2024
В Пакистане назвали цель ударов по территории Ирана
Единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, заявил МИД страны. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:13
2024-01-18T08:13
2024-01-18T08:13
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, заявил МИД страны. "Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу", - говорится в заявлении МИД. Ранее МИД Пакистана сообщил, что "Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". В МИД отметили, что террористы "были убиты в ходе операции разведки под кодовым названием "Марг Бар Сармачар". "В течение последних нескольких лет в наших отношениях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную озабоченность по поводу убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя "сармачарами", на неуправляемых территориях внутри Ирана. Пакистан также предоставил многочисленные досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности этих террористов. Однако из-за отсутствия действий в ответ на наши серьезные опасения эти так называемые "сармачары" продолжали безнаказанно проливать кровь невинных пакистанцев. Эти утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны так называемых "сармачаров", - говорится в сообщении МИД Пакистана.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, иран, мид пакистана
В мире, Пакистан, Иран, МИД Пакистана
В Пакистане назвали цель ударов по территории Ирана
МИД Пакистана назвал обеспечение безопасности целью ударов по территории Ирана
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, заявил МИД страны.
«
"Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу", - говорится в заявлении МИД.
Ранее МИД Пакистана сообщил, что "Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан".
В МИД отметили, что террористы "были убиты в ходе операции разведки под кодовым названием "Марг Бар Сармачар".
"В течение последних нескольких лет в наших отношениях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную озабоченность по поводу убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя "сармачарами", на неуправляемых территориях внутри Ирана. Пакистан также предоставил многочисленные досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности этих террористов. Однако из-за отсутствия действий в ответ на наши серьезные опасения эти так называемые "сармачары" продолжали безнаказанно проливать кровь невинных пакистанцев. Эти утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны так называемых "сармачаров", - говорится в сообщении МИД Пакистана.
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