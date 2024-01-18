https://ria.ru/20240118/pakistan-1921981617.html
В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране
В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране - РИА Новости, 18.01.2024
В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране
Пакистан нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы, говорится в заявлении пакистанского МИД. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:48
2024-01-18T07:48
2024-01-18T07:50
в мире
пакистан
иран
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистан нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы, говорится в заявлении пакистанского МИД.Ранее власти провинции Систан и Белуджистан сообщили, что звук взрывов был слышен в нескольких районах области Сераван в регионе, расположенном на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном."Этим утром Пакистан предпринял ряд... точных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Ряд террористов были убиты в ходе операции", - указано в релизе.Согласно заявлению, Пакистан в течение нескольких лет высказывал Ирану опасению по поводу того, что на его территории укрываются "террористы пакистанского происхождения", однако Тегеран предпринял недостаточно действий против них.
https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, иран
В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране
МИД Пакистана заявил о ликвидации террористов после ударов по Ирану
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистан нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы, говорится в заявлении пакистанского МИД.
Ранее власти провинции Систан и Белуджистан
сообщили, что звук взрывов был слышен в нескольких районах области Сераван в регионе, расположенном на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.
"Этим утром Пакистан предпринял ряд... точных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Ряд террористов были убиты в ходе операции", - указано в релизе.
Согласно заявлению, Пакистан в течение нескольких лет высказывал Ирану опасению по поводу того, что на его территории укрываются "террористы пакистанского происхождения", однако Тегеран
предпринял недостаточно действий против них.
Пакистан попросил Иран предоставлять информацию о позициях террористов