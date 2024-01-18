https://ria.ru/20240118/pakistan-1921981617.html

В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране

В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране - РИА Новости, 18.01.2024

В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране

Пакистан нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы, говорится в заявлении пакистанского МИД. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:48

2024-01-18T07:48

2024-01-18T07:50

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иран

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистан нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы, говорится в заявлении пакистанского МИД.Ранее власти провинции Систан и Белуджистан сообщили, что звук взрывов был слышен в нескольких районах области Сераван в регионе, расположенном на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном."Этим утром Пакистан предпринял ряд... точных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Ряд террористов были убиты в ходе операции", - указано в релизе.Согласно заявлению, Пакистан в течение нескольких лет высказывал Ирану опасению по поводу того, что на его территории укрываются "террористы пакистанского происхождения", однако Тегеран предпринял недостаточно действий против них.

https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, пакистан, иран