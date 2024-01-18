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Минцифры рассказало о сроках подачи заявки на IT-отсрочку от службы в армии - РИА Новости, 18.01.2024
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14:38 18.01.2024 (обновлено: 15:05 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/otsrochka-1922112679.html
Минцифры рассказало о сроках подачи заявки на IT-отсрочку от службы в армии
Минцифры рассказало о сроках подачи заявки на IT-отсрочку от службы в армии - РИА Новости, 18.01.2024
Минцифры рассказало о сроках подачи заявки на IT-отсрочку от службы в армии
Заявки на IT-отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва-2024 можно подать на "Госуслугах" с 22 января по 6 февраля, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:38
2024-01-18T15:05
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заявки на IT-отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва-2024 можно подать на "Госуслугах" с 22 января по 6 февраля, говорится в сообщении Минцифры."Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы. Сотрудники ИТ-компаний с 22 января по 6 февраля смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года", — сказали в Минцифры.Поясняется, что работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и подтвердит их, если данные корректны. Если у сотрудника нет личного кабинета на "Госуслугах", организация самостоятельно сможет внести его в список.Компаниям, в свою очередь, нужно проверить и подтвердить данные сотрудников, а также отправить списки в Минцифры до 10 февраля. Одна организация может направить несколько списков по мере их формирования. Минцифры передаст информацию в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.Указывается, что для того, чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст — от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года."Требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы. Обратите внимание. Гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста", — отметили в Минцифры.
https://ria.ru/20231222/zarplata-1917378867.html
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры рассказало о сроках подачи заявки на IT-отсрочку от службы в армии

Минцифры: заявки на IT-отсрочку от службы примут с 22 января по 6 февраля

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заявки на IT-отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва-2024 можно подать на "Госуслугах" с 22 января по 6 февраля, говорится в сообщении Минцифры.
"Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы. Сотрудники ИТ-компаний с 22 января по 6 февраля смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года", — сказали в Минцифры.
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Поясняется, что работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и подтвердит их, если данные корректны. Если у сотрудника нет личного кабинета на "Госуслугах", организация самостоятельно сможет внести его в список.
Компаниям, в свою очередь, нужно проверить и подтвердить данные сотрудников, а также отправить списки в Минцифры до 10 февраля. Одна организация может направить несколько списков по мере их формирования. Минцифры передаст информацию в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
Указывается, что для того, чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст — от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года.
"Требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы. Обратите внимание. Гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста", — отметили в Минцифры.
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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