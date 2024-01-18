https://ria.ru/20240118/otnosheniya-1922066786.html

В Пакистане сделали заявление о перспективах отношений с Ираном

В Пакистане сделали заявление о перспективах отношений с Ираном - РИА Новости, 18.01.2024

В Пакистане сделали заявление о перспективах отношений с Ираном

Вооруженные силы Пакистана после ударов по территории Ирана заявили, что отношения с Тегераном "разумно" строить на основе диалога и сотрудничества. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:10

2024-01-18T13:10

2024-01-18T13:10

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пакистан

иран

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана после ударов по территории Ирана заявили, что отношения с Тегераном "разумно" строить на основе диалога и сотрудничества. "Диалог и сотрудничество считаются разумными при решении двусторонних вопросов между двумя соседними братскими странами (Пакистаном и Ираном)", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВС Пакистана. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. В четверг МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.

https://ria.ru/20240117/udary-1921906743.html

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в мире, пакистан, иран