https://ria.ru/20240118/obstrel-1922155974.html

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку - РИА Новости, 18.01.2024

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку

Украинские войска в 15.40 сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:35

2024-01-18T16:35

2024-01-18T16:35

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg

ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 13.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20230918/detonatsiya-1896952751.html

старомихайловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия