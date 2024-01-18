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Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку - РИА Новости, 18.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку
Украинские войска в 15.40 сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:35
2024-01-18T16:35
2024-01-18T16:35
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 13.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20230918/detonatsiya-1896952751.html
старомихайловка
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старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку