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Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 18.01.2024 (обновлено: 12:58 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/obstrel-1922051307.html
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке - РИА Новости, 18.01.2024
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:33
2024-01-18T12:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. &quot;При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада № 150&quot;, — написал он, добавив, что обстрел продолжается.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921808677.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке

Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в крышу здания детсада в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада № 150", — написал он, добавив, что обстрел продолжается.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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17 января, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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