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Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке - РИА Новости, 18.01.2024
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:33
2024-01-18T12:33
2024-01-18T12:58
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада № 150", — написал он, добавив, что обстрел продолжается.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в крышу здания детсада в Донецке