https://ria.ru/20240118/obstrel-1922051307.html

Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке

Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке - РИА Новости, 18.01.2024

Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке

Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:33

2024-01-18T12:33

2024-01-18T12:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание детского сада во время обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада № 150", — написал он, добавив, что обстрел продолжается.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240117/obstrel-1921808677.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия