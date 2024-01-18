https://ria.ru/20240118/niger-1922222334.html

Россия выразила готовность оказать гуманитарное содействие Нигеру

Россия выразила готовность оказать гуманитарное содействие Нигеру - РИА Новости, 18.01.2024

Россия выразила готовность оказать гуманитарное содействие Нигеру

Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Йау Сангаре и министром обороны этой страны Салифу Моди заявил о... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T22:01

2024-01-18T22:01

2024-01-18T22:01

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михаил богданов

бакари йау сангаре

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Йау Сангаре и министром обороны этой страны Салифу Моди заявил о готовности Москвы помочь с решением социально-экономических проблем этой африканской страны, включая оказание гуманитарного содействия, сообщили в МИД РФ. "При обмене мнениями по международной и африканской повесткам дня особое внимание было уделено положению в Сахаро-Сахельском регионе. Констатирован настрой Москвы и Ниамея на углубление политического диалога и координацию действий в ООН и в других многосторонних форматах. В этом контексте с российской стороны подтверждена готовность способствовать преодолению социально-экономических проблем в Нигере, в том числе путем оказания необходимого гуманитарного содействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России добавили, что стороны также обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений Москвы и Ниамея, их расширения в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах.

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

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в мире, россия, москва, нигер, михаил богданов, бакари йау сангаре