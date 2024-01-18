https://ria.ru/20240118/neft-1922001218.html

Рябков прокомментировал покупку российской нефти США

Рябков прокомментировал покупку российской нефти США - РИА Новости, 18.01.2024

Рябков прокомментировал покупку российской нефти США

В Москве призывают не делать далекоидущих выводов из статистики, согласно которой США возобновили после полутора годового перерыва закупку российской нефти,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:58

2024-01-18T09:58

2024-01-18T10:22

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве призывают не делать далекоидущих выводов из статистики, согласно которой США возобновили после полутора годового перерыва закупку российской нефти, Москва концентрируется на укреплении связей с надежными потребителями российских энергоносителей и защите их от санкций США и ЕС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я видел короткое сообщение о том, что статистика отразила поставку - она незначительная. И я бы не делал из этого никаких выводов", - сказал Рябков журналистам.По его словам, неоспоримым фактом является то, что "США в последние годы прилагают максимум усилий для того, чтобы под себя переформатировать мировой рынок углеводородов и утвердиться на нем в качестве крупнейшего экспортера сланцевой нефти и природного газа в его сжиженной форме"."Поэтому нам нужно работать над дальнейшим повышением эффективности всей этой отрасли и укреплять связи с надежными потребителями. И делать это так, чтобы неуязвимость наших поставок этой продукции на мировые рынки перед американскими и любыми другими незаконными санкциями была обеспечена", - заключил он.

https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html

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в мире, экономика, цены на нефть, сша, москва, россия, сергей рябков, евросоюз