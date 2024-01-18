https://ria.ru/20240118/nauka-1921990934.html
В России разработали новые безопасные материалы для рентгеновских аппаратов
В России разработали новые безопасные материалы для рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 18.01.2024
В России разработали новые безопасные материалы для рентгеновских аппаратов
Сотрудники МГУ имени Ломоносова получили новые, дешевые и нетоксичные химические соединения, которые эффективно преобразуют рентгеновское излучение в видимый... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:33
2024-01-18T09:33
2024-01-18T10:22
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мгу имени м. в. ломоносова
российский научный фонд
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_e5fdd6a75e6b4cffc09df307d8b04e59.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МГУ имени Ломоносова получили новые, дешевые и нетоксичные химические соединения, которые эффективно преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет, эти материалы, как считают ученые, помогут создать более эффективные рентгеновские аппараты и датчики ионизирующего излучения, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде. Материалы, которые испускают свет видимого диапазона при попадании на них рентгеновского или другого ионизирующего излучения, называют сцинтилляторами. Их широко используют в медицине и технике: в рентгеновских аппаратах, досмотровых лентах в аэропортах, а также в устройствах для проверки качества самых разных материалов. Одними из наиболее перспективных сцинтилляторов считаются гибридные галогениды марганца — соединения галогенидов марганца с галогенидами органических аминов. Они хороши тем, что способны поглощать и испускать свет в широком диапазоне длин волн, благодаря чему одно и то же вещество можно использовать во многих устройствах для разных целей. Кроме того, эти материалы дешевы в производстве и нетоксичны. Однако большинство изученных на сегодняшний день гибридных галогенидов марганца содержат объемные органические молекулы, которые снижают плотность материала и, следовательно, его способность поглощать и преобразовывать рентгеновское излучение. Из-за этого приходится использовать толстые слои материала, что увеличивает габариты устройств и не позволяет добиваться высокого разрешения. Ученые из МГУ синтезировали четыре соединения марганца с бромом и компактными органическими остатками. Сравнение с другими существующими на сегодняшний день гибридными галогенидами марганца показало, что новые материалы значительно эффективнее преобразуют падающее на них высокоэнергетическое излучение в свет видимого диапазона. Так, например, материалы с объемными органическими молекулами обладают полным поглощением, только если их толщина составляет несколько миллиметров. В случае новых молекул для аналогичного результата достаточно субмиллиметрового слоя, а значит, их можно будет использовать в миниатюрных датчиках ионизирующего излучения и медицинских приборах. "В отличие от большинства аналогичных материалов, синтезированные нами образцы имеют относительно высокую плотность благодаря тому, что органические компоненты структуры в них занимают небольшую долю объема. Это позволяет им эффективнее улавливать рентгеновское и видимое излучение, а затем преобразовывать его", — пояснил участник проекта, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Сергей Фатеев."В дальнейшем мы планируем исследовать системы с другими органическими молекулами и галогенами для поиска материалов, наиболее эффективных при создании тонкопленочных оптоэлектронных устройств для детектирования ионизирующего излучения. В нашей работе мы стремимся разработать эффективные прототипы рентгеновских детекторов и визуализационных экранов, применяемых в медицине и научных исследованиях", — отметил руководитель проекта, кандидат химических наук, заведующий той же лабораторией Алексей Тарасов.
https://ria.ru/20230426/nauka-1867694234.html
https://ria.ru/20231221/nauka-1916894970.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a9dcf4f3cc5f44293fc4d5ed76a5f73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, российский научный фонд, москва
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский научный фонд, Москва
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МГУ имени Ломоносова получили новые, дешевые и нетоксичные химические соединения, которые эффективно преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет, эти материалы, как считают ученые, помогут создать более эффективные рентгеновские аппараты и датчики ионизирующего излучения, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде.
Материалы, которые испускают свет видимого диапазона при попадании на них рентгеновского или другого ионизирующего излучения, называют сцинтилляторами. Их широко используют в медицине и технике: в рентгеновских аппаратах, досмотровых лентах в аэропортах, а также в устройствах для проверки качества самых разных материалов. Одними из наиболее перспективных сцинтилляторов считаются гибридные галогениды марганца — соединения галогенидов марганца с галогенидами органических аминов. Они хороши тем, что способны поглощать и испускать свет в широком диапазоне длин волн, благодаря чему одно и то же вещество можно использовать во многих устройствах для разных целей. Кроме того, эти материалы дешевы в производстве и нетоксичны.
Однако большинство изученных на сегодняшний день гибридных галогенидов марганца содержат объемные органические молекулы, которые снижают плотность материала и, следовательно, его способность поглощать и преобразовывать рентгеновское излучение. Из-за этого приходится использовать толстые слои материала, что увеличивает габариты устройств и не позволяет добиваться высокого разрешения.
Российские наноиглы продлят срок работы рентген-аппаратов в десятки раз
Ученые из МГУ синтезировали четыре соединения марганца с бромом и компактными органическими остатками. Сравнение с другими существующими на сегодняшний день гибридными галогенидами марганца показало, что новые материалы значительно эффективнее преобразуют падающее на них высокоэнергетическое излучение в свет видимого диапазона. Так, например, материалы с объемными органическими молекулами обладают полным поглощением, только если их толщина составляет несколько миллиметров. В случае новых молекул для аналогичного результата достаточно субмиллиметрового слоя, а значит, их можно будет использовать в миниатюрных датчиках ионизирующего излучения и медицинских приборах.
«
"В отличие от большинства аналогичных материалов, синтезированные нами образцы имеют относительно высокую плотность благодаря тому, что органические компоненты структуры в них занимают небольшую долю объема. Это позволяет им эффективнее улавливать рентгеновское и видимое излучение, а затем преобразовывать его", — пояснил участник проекта, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Сергей Фатеев.
"В дальнейшем мы планируем исследовать системы с другими органическими молекулами и галогенами для поиска материалов, наиболее эффективных при создании тонкопленочных оптоэлектронных устройств для детектирования ионизирующего излучения. В нашей работе мы стремимся разработать эффективные прототипы рентгеновских детекторов и визуализационных экранов, применяемых в медицине и научных исследованиях", — отметил руководитель проекта, кандидат химических наук, заведующий той же лабораторией Алексей Тарасов.
В России создали новое средство для лечения пародонтита