https://ria.ru/20240118/nauka-1921990934.html

В России разработали новые безопасные материалы для рентгеновских аппаратов

В России разработали новые безопасные материалы для рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 18.01.2024

В России разработали новые безопасные материалы для рентгеновских аппаратов

Сотрудники МГУ имени Ломоносова получили новые, дешевые и нетоксичные химические соединения, которые эффективно преобразуют рентгеновское излучение в видимый... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:33

2024-01-18T09:33

2024-01-18T10:22

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москва

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МГУ имени Ломоносова получили новые, дешевые и нетоксичные химические соединения, которые эффективно преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет, эти материалы, как считают ученые, помогут создать более эффективные рентгеновские аппараты и датчики ионизирующего излучения, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде. Материалы, которые испускают свет видимого диапазона при попадании на них рентгеновского или другого ионизирующего излучения, называют сцинтилляторами. Их широко используют в медицине и технике: в рентгеновских аппаратах, досмотровых лентах в аэропортах, а также в устройствах для проверки качества самых разных материалов. Одними из наиболее перспективных сцинтилляторов считаются гибридные галогениды марганца — соединения галогенидов марганца с галогенидами органических аминов. Они хороши тем, что способны поглощать и испускать свет в широком диапазоне длин волн, благодаря чему одно и то же вещество можно использовать во многих устройствах для разных целей. Кроме того, эти материалы дешевы в производстве и нетоксичны. Однако большинство изученных на сегодняшний день гибридных галогенидов марганца содержат объемные органические молекулы, которые снижают плотность материала и, следовательно, его способность поглощать и преобразовывать рентгеновское излучение. Из-за этого приходится использовать толстые слои материала, что увеличивает габариты устройств и не позволяет добиваться высокого разрешения. Ученые из МГУ синтезировали четыре соединения марганца с бромом и компактными органическими остатками. Сравнение с другими существующими на сегодняшний день гибридными галогенидами марганца показало, что новые материалы значительно эффективнее преобразуют падающее на них высокоэнергетическое излучение в свет видимого диапазона. Так, например, материалы с объемными органическими молекулами обладают полным поглощением, только если их толщина составляет несколько миллиметров. В случае новых молекул для аналогичного результата достаточно субмиллиметрового слоя, а значит, их можно будет использовать в миниатюрных датчиках ионизирующего излучения и медицинских приборах. "В отличие от большинства аналогичных материалов, синтезированные нами образцы имеют относительно высокую плотность благодаря тому, что органические компоненты структуры в них занимают небольшую долю объема. Это позволяет им эффективнее улавливать рентгеновское и видимое излучение, а затем преобразовывать его", — пояснил участник проекта, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Сергей Фатеев."В дальнейшем мы планируем исследовать системы с другими органическими молекулами и галогенами для поиска материалов, наиболее эффективных при создании тонкопленочных оптоэлектронных устройств для детектирования ионизирующего излучения. В нашей работе мы стремимся разработать эффективные прототипы рентгеновских детекторов и визуализационных экранов, применяемых в медицине и научных исследованиях", — отметил руководитель проекта, кандидат химических наук, заведующий той же лабораторией Алексей Тарасов.

https://ria.ru/20230426/nauka-1867694234.html

https://ria.ru/20231221/nauka-1916894970.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, российский научный фонд, москва