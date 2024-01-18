https://ria.ru/20240118/nato-1922210265.html

НАТО сделала "выговор" населению западных стран

НАТО сделала "выговор" населению западных стран - РИА Новости, 18.01.2024

НАТО сделала "выговор" населению западных стран

Военные многое делают для обеспечения обороноспособности стран НАТО, но пора бы и гражданскому населению, и промышленному сектору осознать свою роль в этом,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:26

2024-01-18T20:26

2024-01-18T20:26

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Военные многое делают для обеспечения обороноспособности стран НАТО, но пора бы и гражданскому населению, и промышленному сектору осознать свою роль в этом, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. "За последний год многое было сделано военными в вопросах обороны, но наши общества не осознали, что не только военные должны действовать в случае войны, все общество будет в этом задействовано, хотим мы этого или нет" - сказал Бауэр на пресс-конференции. По его словам, НАТО сформировала новые тактические группы, собирается провести беспрецедентные учения по масштабам. "Но надо также обсуждать промышленную базу, население должно осознать, что оно является частью решения", - сказал Бауэр. Он комментировал высказывания главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена о возможности военного конфликта в ближайшем будущем, после чего в стране резко вырос спрос на товары, необходимые в чрезвычайных ситуациях. Бауэр поддержал высказывания шведского коллеги и назвал "позитивным" тот факт, что население хочет запастись необходимым на случай чрезвычайной ситуации. "Надо понимать, что не все предсказуемо в ближайшие годы. Мы сейчас живем в мирное время. Поэтому готовим планы, готовимся к конфликту с Россией или с террористическими группировками. Если они нас атакуют, то мы будем готовы, хотя сами не стремимся к конфликту", - заключил Бауэр. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

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россия, москва, роб бауэр, европа, нато, в мире