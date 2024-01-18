Рейтинг@Mail.ru
НАТО сделала "выговор" населению западных стран - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/nato-1922210265.html
НАТО сделала "выговор" населению западных стран
НАТО сделала "выговор" населению западных стран - РИА Новости, 18.01.2024
НАТО сделала "выговор" населению западных стран
Военные многое делают для обеспечения обороноспособности стран НАТО, но пора бы и гражданскому населению, и промышленному сектору осознать свою роль в этом,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:26
2024-01-18T20:26
россия
москва
роб бауэр
европа
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615484_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_9e9a5c35f57ffabfd3fc18e1088298df.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Военные многое делают для обеспечения обороноспособности стран НАТО, но пора бы и гражданскому населению, и промышленному сектору осознать свою роль в этом, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. "За последний год многое было сделано военными в вопросах обороны, но наши общества не осознали, что не только военные должны действовать в случае войны, все общество будет в этом задействовано, хотим мы этого или нет" - сказал Бауэр на пресс-конференции. По его словам, НАТО сформировала новые тактические группы, собирается провести беспрецедентные учения по масштабам. "Но надо также обсуждать промышленную базу, население должно осознать, что оно является частью решения", - сказал Бауэр. Он комментировал высказывания главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена о возможности военного конфликта в ближайшем будущем, после чего в стране резко вырос спрос на товары, необходимые в чрезвычайных ситуациях. Бауэр поддержал высказывания шведского коллеги и назвал "позитивным" тот факт, что население хочет запастись необходимым на случай чрезвычайной ситуации. "Надо понимать, что не все предсказуемо в ближайшие годы. Мы сейчас живем в мирное время. Поэтому готовим планы, готовимся к конфликту с Россией или с террористическими группировками. Если они нас атакуют, то мы будем готовы, хотя сами не стремимся к конфликту", - заключил Бауэр. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615484_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_e159edbd1503f49f87f510a805f54d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, роб бауэр, европа, нато, в мире
Россия, Москва, Роб Бауэр, Европа, НАТО, В мире
НАТО сделала "выговор" населению западных стран

Бауэр: общество стран НАТО должно осознать свою роль в обороноспособности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДевушка на станции метро Шуман в Брюсселе
Девушка на станции метро Шуман в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Девушка на станции метро Шуман в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Военные многое делают для обеспечения обороноспособности стран НАТО, но пора бы и гражданскому населению, и промышленному сектору осознать свою роль в этом, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.
"За последний год многое было сделано военными в вопросах обороны, но наши общества не осознали, что не только военные должны действовать в случае войны, все общество будет в этом задействовано, хотим мы этого или нет" - сказал Бауэр на пресс-конференции.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе
16 января, 08:00
По его словам, НАТО сформировала новые тактические группы, собирается провести беспрецедентные учения по масштабам. "Но надо также обсуждать промышленную базу, население должно осознать, что оно является частью решения", - сказал Бауэр.
Он комментировал высказывания главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена о возможности военного конфликта в ближайшем будущем, после чего в стране резко вырос спрос на товары, необходимые в чрезвычайных ситуациях.
Бауэр поддержал высказывания шведского коллеги и назвал "позитивным" тот факт, что население хочет запастись необходимым на случай чрезвычайной ситуации.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает
14 января, 08:00
"Надо понимать, что не все предсказуемо в ближайшие годы. Мы сейчас живем в мирное время. Поэтому готовим планы, готовимся к конфликту с Россией или с террористическими группировками. Если они нас атакуют, то мы будем готовы, хотя сами не стремимся к конфликту", - заключил Бауэр.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
8 января, 08:00
 
РоссияМоскваРоб БауэрЕвропаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала