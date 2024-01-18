https://ria.ru/20240118/nato-1922200463.html

НАТО заявила, что разработала оборонные планы на случай конфликта с Россией

НАТО заявила, что разработала оборонные планы на случай конфликта с Россией - РИА Новости, 18.01.2024

НАТО заявила, что разработала оборонные планы на случай конфликта с Россией

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:04

2024-01-18T19:04

2024-01-18T19:13

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны, прежде всего, на случай столкновения с Россией. "В наших оборонных планах, в нашей стратегии мы описываем две основные угрозы альянсу – это Россия и террористические группировки. Мы расцениваем Россию как угрозу НАТО… Именно этому и посвящены наши оборонные планы. Мы являемся оборонным альянсом и должны быть готовыми к этому, и мы готовы и продолжаем подготовку", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в НАТО реальной угрозу нападения со стороны России. Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

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