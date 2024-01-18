Рейтинг@Mail.ru
НАТО отработает начало третьей мировой войны - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 18.01.2024 (обновлено: 18:17 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/nato-1922164061.html
НАТО отработает начало третьей мировой войны
НАТО отработает начало третьей мировой войны - РИА Новости, 18.01.2024
НАТО отработает начало третьей мировой войны
НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:02
2024-01-18T18:17
москва
швеция
германия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_e2ec204791b7d295e2c2eed671a3a090.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи."Мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024", — заявил он.По его словам, в учениях планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию."Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — говорится в материале.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240118/konets-1921972665.html
https://ria.ru/20240115/material-1921361186.html
москва
швеция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38a51d5ccde4c85e8a7093ff01c762c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, швеция, германия, владимир путин, нато
Москва, Швеция, Германия, Владимир Путин, НАТО
НАТО отработает начало третьей мировой войны

НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.
"Мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024", — заявил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
Вчера, 04:38
По его словам, в учениях планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.
По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию.
"Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — говорится в материале.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО
15 января, 09:42
 
МоскваШвецияГерманияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала