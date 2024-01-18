https://ria.ru/20240118/nato-1922164061.html
НАТО отработает начало третьей мировой войны
НАТО отработает начало третьей мировой войны - РИА Новости, 18.01.2024
НАТО отработает начало третьей мировой войны
НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:02
2024-01-18T17:02
2024-01-18T18:17
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи."Мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024", — заявил он.По его словам, в учениях планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию."Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — говорится в материале.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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москва, швеция, германия, владимир путин, нато
Москва, Швеция, Германия, Владимир Путин, НАТО
НАТО отработает начало третьей мировой войны
НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.
"Мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024", — заявил он.
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
По его словам, в учениях планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.
По данным испанского ABC
, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию.
"Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — говорится в материале.
Москва
не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы
. Как отметил Владимир Путин
, Россия
не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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