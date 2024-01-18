https://ria.ru/20240118/nato-1922164061.html

НАТО отработает начало третьей мировой войны

НАТО отработает начало третьей мировой войны - РИА Новости, 18.01.2024

НАТО отработает начало третьей мировой войны

НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:02

2024-01-18T17:02

2024-01-18T18:17

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАТО начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи."Мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024", — заявил он.По его словам, в учениях планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию."Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — говорится в материале.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240118/konets-1921972665.html

https://ria.ru/20240115/material-1921361186.html

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москва, швеция, германия, владимир путин, нато