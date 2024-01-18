https://ria.ru/20240118/nasams-1922010786.html

В Киеве раскритиковали Канаду за задержку с передачей ЗРК NASAMS

В Киеве раскритиковали Канаду за задержку с передачей ЗРК NASAMS - РИА Новости, 18.01.2024

В Киеве раскритиковали Канаду за задержку с передачей ЗРК NASAMS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал Канаду за задержки с поставками ЗРК NASAMS, рассказав о гибели... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:38

2024-01-18T10:38

2024-01-18T11:48

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал Канаду за задержки с поставками ЗРК NASAMS, рассказав о гибели племянника рядом с линией фронта. Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намеревалась передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценивали в 406 миллионов долларов. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе 2023 года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она пройдет как можно быстрее, а отгрузка не должна занять годы. Комплекс пока все еще не был передан Киеву. Как пишет Globe and Mail, Данилов заявил, что его племянник, погибший 8 января рядом с линией фронта, был "одним из тех, кто погиб за 53 недели, прошедшие с тех пор, как Канада обещала приобрести" NASAMS для Украины. "Это сложный вопрос. Если бы у Украины была эта противовоздушная система, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? Есть много людей, как мой племянник. У нас потери каждый день", - сказал Данилов во время интервью в Киеве. Секретарь СНБО Украины заявил, что сохраняется существенный разрыв между военной помощью, которую обещали предоставить западные союзники, и тем, что Киев получил, указав на "нехватку оружия". "Нам не хватает оружия, особенного того, которое было обещано нашими партнерами. Мы не получили достаточно. Не буду обсуждать, почему это так, но хотел бы подчеркнуть этот факт", - заявил Данилов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20240118/nasams-1922002296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, канада, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины