Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара
Владивостокский бизнесмен, спасший двух человек из пожара, получил знак отличия
© Константин Шестаков/ВконтактеГлава города Владивостока наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение на пожаре двух человек
Глава города Владивостока наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение на пожаре двух человек
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Максим Иванов награжден знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени за спасение двух человек, в том числе ребенка, из горящей квартиры, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков на своей странице "ВКонтакте".
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"За спасение на пожаре двух человек наградил предпринимателя Максима Иванова. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре, ему вручен знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени", - написал глава Владивостока.
По его словам, спасение людей произошло рано утром 28 августа 2023 года. Возвращаясь с работы, Максим, услышав детский крик и увидев огонь, вырывающийся из окон одной из квартир на улице Морозова, ринулся на помощь и вытащил из огня семилетнюю девочку и ее отца.
"По словам Максима Иванова, это его третья награда – две предыдущие были вручены во время первой чеченской кампании. И ему очень приятно, что его поступок заметили. При этом награжденный уверен, что на его месте так же поступил бы каждый. Благодарю за смелость и отвагу!" - написал Константин Шестаков.