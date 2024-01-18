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Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара - РИА Новости, 18.01.2024
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Хорошие новости
 
11:17 18.01.2024 (обновлено: 12:16 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/nagrada-1922022492.html
Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара
Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара - РИА Новости, 18.01.2024
Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара
Предприниматель из Владивостока Максим Иванов награжден знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени за спасение двух человек, в том числе... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:17
2024-01-18T12:16
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Максим Иванов награжден знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени за спасение двух человек, в том числе ребенка, из горящей квартиры, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков на своей странице "ВКонтакте". "За спасение на пожаре двух человек наградил предпринимателя Максима Иванова. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре, ему вручен знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени", - написал глава Владивостока. По его словам, спасение людей произошло рано утром 28 августа 2023 года. Возвращаясь с работы, Максим, услышав детский крик и увидев огонь, вырывающийся из окон одной из квартир на улице Морозова, ринулся на помощь и вытащил из огня семилетнюю девочку и ее отца. "По словам Максима Иванова, это его третья награда – две предыдущие были вручены во время первой чеченской кампании. И ему очень приятно, что его поступок заметили. При этом награжденный уверен, что на его месте так же поступил бы каждый. Благодарю за смелость и отвагу!" - написал Константин Шестаков.
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происшествия, владивосток, константин шестаков, приморский край
Хорошие новости, Происшествия, Владивосток, Константин Шестаков, Приморский край
Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара

Владивостокский бизнесмен, спасший двух человек из пожара, получил знак отличия

© Константин Шестаков/ВконтактеГлава города Владивостока наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение на пожаре двух человек
Глава города Владивостока наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение на пожаре двух человек
© Константин Шестаков/Вконтакте
Глава города Владивостока наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение на пожаре двух человек
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Максим Иванов награжден знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени за спасение двух человек, в том числе ребенка, из горящей квартиры, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков на своей странице "ВКонтакте".
«
"За спасение на пожаре двух человек наградил предпринимателя Максима Иванова. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре, ему вручен знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени", - написал глава Владивостока.
По его словам, спасение людей произошло рано утром 28 августа 2023 года. Возвращаясь с работы, Максим, услышав детский крик и увидев огонь, вырывающийся из окон одной из квартир на улице Морозова, ринулся на помощь и вытащил из огня семилетнюю девочку и ее отца.
© Фото : Константин Шестаков/ВконтактеМаксим Иванов
Максим Иванов - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Константин Шестаков/Вконтакте
Максим Иванов
"По словам Максима Иванова, это его третья награда – две предыдущие были вручены во время первой чеченской кампании. И ему очень приятно, что его поступок заметили. При этом награжденный уверен, что на его месте так же поступил бы каждый. Благодарю за смелость и отвагу!" - написал Константин Шестаков.
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Хорошие новостиПроисшествияВладивостокКонстантин ШестаковПриморский край
 
 
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