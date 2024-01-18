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Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара

Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара - РИА Новости, 18.01.2024

Во Владивостоке наградили бизнесмена, спасшего двух человек из пожара

Предприниматель из Владивостока Максим Иванов награжден знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени за спасение двух человек, в том числе... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:17

2024-01-18T11:17

2024-01-18T12:16

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Максим Иванов награжден знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени за спасение двух человек, в том числе ребенка, из горящей квартиры, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков на своей странице "ВКонтакте". "За спасение на пожаре двух человек наградил предпринимателя Максима Иванова. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре, ему вручен знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени", - написал глава Владивостока. По его словам, спасение людей произошло рано утром 28 августа 2023 года. Возвращаясь с работы, Максим, услышав детский крик и увидев огонь, вырывающийся из окон одной из квартир на улице Морозова, ринулся на помощь и вытащил из огня семилетнюю девочку и ее отца. "По словам Максима Иванова, это его третья награда – две предыдущие были вручены во время первой чеченской кампании. И ему очень приятно, что его поступок заметили. При этом награжденный уверен, что на его месте так же поступил бы каждый. Благодарю за смелость и отвагу!" - написал Константин Шестаков.

https://ria.ru/20231215/mchs-1915961368.html

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Кирилл Волков

происшествия, владивосток, константин шестаков, приморский край