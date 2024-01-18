https://ria.ru/20240118/naemniki-1922207418.html

Париж попытался откреститься от своих наемников в Харькове

Париж попытался откреститься от своих наемников в Харькове - РИА Новости, 18.01.2024

Париж попытался откреститься от своих наемников в Харькове

МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:00

2024-01-18T20:00

2024-01-18T22:18

в мире

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париж

славянск

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков."У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще", – утверждает французский МИД."Это очередная грубая манипуляция русских", – цитирует сообщение министерства агентство Франс Пресс.В ноябре прошлого года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции.В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них был французы. Он также рассказал о французах, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он сообщил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю.В августе 2023 года депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

украина

париж

славянск

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в мире, украина, париж, славянск, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции