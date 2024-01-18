https://ria.ru/20240118/murmansk-1922053059.html

В Мурманской области туристы раскупили почти все места в отелях до марта

В Мурманской области туристы раскупили почти все места в отелях до марта - РИА Новости, 18.01.2024

В Мурманской области туристы раскупили почти все места в отелях до марта

Сезон северного сияния в Мурманской области в этом году вызвал ажиотаж среди туристов, в том числе из КНР, практически все места в гостиницах раскуплены до... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:45

2024-01-18T14:45

2024-01-18T14:45

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сезон северного сияния в Мурманской области в этом году вызвал ажиотаж среди туристов, в том числе из КНР, практически все места в гостиницах раскуплены до марта, рассказали журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туроператоры сообщают о росте организованного турпотока в Мурманскую область этой зимой на 50-100 процентов, причем не только за счет российских, но и иностранных путешественников, прежде всего китайцев. В гостиницах практически не осталось мест до конца марта. Главная цель туристов зимой – увидеть северное сияние, а в нынешнем году благодаря вспышкам на солнце это уникальное природное явление можно наблюдать довольно часто", – сообщили в РСТ. Это подтвердил директор туроператора "Визит Мурманск" Олег Теребенин. "Сейчас уже не осталось мест в отелях до конца марта. Как мы и предполагали, рост турпотока составляет 100 процентов к предыдущему зимнему сезону. И на следующую зиму прогнозируем увеличение объемов на 70 процентов. Приняли бы и больше, но емкость гостиниц не позволяет", – приводятся в сообщении его слова. В свою очередь гендиректор туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов оценивает рост турпотока в регион зимой в 50 процентов, в том числе за счет самостоятельных путешественников. "За последние два года поток сильно вырос, к продаже Мурманска подключились крупные туроператоры. Раньше многие считали, что Мурманск далеко, а ведь из Москвы лететь всего 2,5 часа. Теперь направление уже не экзотика. Гостиницы в феврале и почти до конца марта распроданы, да и железнодорожных и авиабилетов в последний момент не найти", – привели в РСТ слова Лутова. По данным "Визит Мурманск", стоимость поездок в регион за год выросла на 20-25 процентов. Отмечается, что повышение произошло за счет роста цен на топливо и продукты питания. В РСТ добавили, что зимний сезон в Мурманской области начинается в сентябре – с этого месяца можно наблюдать северное сияние – и продолжается до середины апреля.

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новости - туризм, мурманская область, мурманск, москва, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии